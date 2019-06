¿Maluma con pancita? Él lo aclara todo con una increíble fotografía de sus marcados 'abs'

Hace unos días, se difundieron unas fotografías de Maluma disfrutando de un relajante momento al lado de su novia, la modelo Natalia Barulich, en Cabo San Lucas, México. En las imágenes, se puede observar al cantante llevar solo traje de baño y el torso descubierto. Aunque el colombiano es poseedor de uno de los cuerpos más envidiables del mundo de la música, hubo algunos de sus fans que consideraron que el intérprete lucía con unos kilitos demás y que incluso ya tenía pancita.

VER GALERÍA

Maluma no pudo hacer oídos sordos a los comentarios sobre su aspecto físico y a través de sus redes sociales quiso calmar los ánimos con una sexy fotografía. El intérprete de Felices los 4 dejó a más de uno con la boca abierta al demostrar que para nada hay presencia de pancita en él y que los kilitos demás que se le notaban en las fotografías de sus vacaciones, solo eran cuestión de la perspectiva en la que fueron tomadas las fotos.

VER GALERÍA

“Fit or fat? Por ahí dicen: ‘donde hay carne, hay fiesta’”, escribió el guapo colombiano debajo de la fotografía en la que se le ve levantándose la playera, presumiendo su marcado abdomen y dejando en claro que se encuentra en su mejor momento y más guapo que nunca.

VER GALERÍA

Los seguidores del cantante no se resistieron a comentar la publicación y debajo le dejaron algunos halagos y uno que otro piropo, entre los que destacó el comentario de la mismísima Madonna, quien escribió: “Slow down papi”, haciendo referencia a la canción Medellin, la cual grabaron juntos y que aparece en el nuevo disco de la ‘Reina del Pop’ Madame X.

Más notas como esta:

- Maluma revela detalles de lo que sus fans podrán ver en su documental

- Maluma revela cuál sería la colaboración de sus sueños y el momento más extraño de la MET gala

Otras cosas por aclarar…

Aunque en esta ocasión Maluma se tomó las críticas sobre su supuesta subida de peso con humor, hace unas semanas el colombiano fue muy contundente con aquellos que lo criticaron por posar con una cachorra de leona, durante una visita a la Ciudad de México. Y es que algunos de sus seguidores dieron por hecho que el animalito en cuestión había sido comprado por el artista para tenerlo como mascota.

Loading the player...

A través de sus redes sociales y visiblemente molesto, el intérprete de Soltera envió un duro mensaje a aquellos que se atrevieron a juzgarlo sin saber que en realidad la pequeña leona era parte de un refugio en el que se rescatan animales que están en peligro, para después liberarlo en un hábitat menos hostil. “Estoy leyendo los comentarios del último post… no entiendo porque ha gente que cree que es una mascota mía. O sea no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, lo rescataron, estaría muerto si no lo hubieran rescatado”, dijo.