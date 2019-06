Jennifer Lopez cae rendida ante el talento de su hija Emme, en el debut de su gira 'Its My Party'

En medio de una gran celebración, Jennifer Lopez ha hecho su gran debut con su gira It’s My Party: The Live Celebration, la noche del viernes 7 de junio, en The Forum de Los Ángeles. La intérprete, que próximamente celebrará sus 50 años de vida, ha hecho gala del nombre de su gira y ha montado un show digno de recordar, en el que sus grandes éxitos, los sexys vestuarios y las elaboradas coreografías fueron los protagonistas. A pesar de que todo es espectacular en el show, hubo un momento de la noche debut que se ha robado la atención de todos con la presencia de la bella Emme, hija de la cantante.

Jennifer Lopez se rindió ante el talento de su hija Video: @jlo

La niña de 11 años saltó hasta el escenario y con un vestido de tul rojo, idéntico al que su mamá usaba en ese momento, sorprendió al interpretar de manera magistral la canción Limitless, que forma parte del soundtrack de la película Second Act, de la que JLo es protagonista. La ‘Diva del Bronx’ se mostró sorprendida ante la seguridad de su pequeña y visiblemente emocionada se rindió ante el desbordante talento de la hija que tuvo con Marc Anthony.

La cantante no podría estar más orgullosa de Emme y a través de sus redes sociales ha compartido el tierno momento en el que su pequeña ha hecho su gran debut en un importante escenario y antes miles de personas, que por cierto, ovacionaron su talento. “No puedo con esto”, escribió la también actriz debajo de su publicación.

Debajo del post de la intérprete de Medicine, sus fans han mostrado su emoción por ver a madre e hija compartir el escenario, haciéndole saber que el tierno momento los ha emocionado tanto, que han llegado a las lágrimas. Entre los miles de comentarios destacan los de algunos famosos como Luis Fonsi, Zuleyka Rivera, Steve Aoki y Jenna Dewan.

Talento de familia

No cabe duda, de que Emme y Max, los lindos mellizos que JLo tuvo con Marc Anthony, han heredado el talento de sus dos padres, quienes son grandes estrellas de la música mundial. A través de las redes sociales de ambos famosos han dejado testigo del gran talento de sus retoños, a quienes hemos podido ver cantar en sus festivales escolares, o mientras comparten ensayos con su madre.