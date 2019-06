Karina Banda dejó al público impactado con un talento que pocos conocían. La presentadora y reportera estuvo de visita en Despierta América, en donde participó en un segmento de canto, y como buena mexicana se lució a ritmo de mariachi. Entonada y con una interpretación muy emotiva, Karina Banda cantó el tema Te Quedó Grande la Yegua, de Alicia Villarreal, con el que desató la emoción de otros concursantes al igual que de los conductores, en especial de Doña Meche, el personaje de Raúl González.

Karina Banda ganó el primer lugar de este concurso y, orgullosa de la participación que tuvo en el matutino de Univision, compartió con sus admiradores cómo fue que ensayó para ese gran momento en la televisión. "Gracias por echarme tantas porras en mis locuras... me divertí tanto cantando en Despierta América", escribió junto a los dos clips en los que se nota muy atenta para perfeccionar su interpretación.

"Aquí les dejo el video completo de mi ensayo con el Mariachi que solo de verles la cara ya sabrán cómo me salió", continuó con buen humor. Después, para aterrizar un poco las palabras de Doña Meche sobre su ex novio, Carlos Ponce, agregó: "Gané el primer lugar, así que se lo dedico a mi familia de El Gordo y la Flaca".

"Voy a cantar con mariachi. Les voy a dar una pista: es una canción muy famosa y la canta una mujer que es de Monterrey", dijo un día antes del concurso para advertir a sus fans de su talento oculto.

Karina Banda, una mujer optimista y con alguien en el corazón

Karina Banda recién puso fin a su relación con Carlos Ponce, con quien salió durante más de un año. Ella misma confirmó en El Gordo y la Flaca que ya no estaban juntos y aclaró que la separación fue en términos bastante cordiales. “No nos peleamos. Terminamos muy bien, fue una decisión de los dos. Somos amigos y tenemos un cariño bonito. Nos queremos mucho”, dijo.

Es por ello que, de reencontrarse con él, Karina Banda le volvería a dar una oportunidad al amor con su ex, tal como lo reveló en una entrevista exclusiva con HOLA! USA.

“Si me preguntas si me gustaría estar con él, obviamente te voy a decir que sí. Cuando dos personas se quieren, obviamente quieren estar juntas pero también entendemos que hay muchas otras cosas de por medio”, reveló dejando claro que no sería lo mismo con una persona nueva en su vida, pues es muy pronto para iniciar una relación desde cero.