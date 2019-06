¡Campanas de boda! Katy Perry cuenta cómo va con los preparativos del gran día con Orlando Bloom

Después de que Katy Perry y Orlando Bloom emocionaran a sus fans en todo el mundo con el anuncio de su compromiso, han sabido cómo llevar su vida personal bajo radar. En especial cuando se trata de los preparativos de su boda. La fecha, el diseño del vestido, el lugar y los invitados siguen siendo un total misterio. Aún así, la cántate compartió cómo es que van los preparativos del día que unirá su vida con la del actor de Hollywood.

A pesar de que en ese gran día Katy Perry serpa quien se lleve todas las miradas por tener el papel de la novia, la cantante se muestra tranquila con los preparativos de su boda. Quizá la clave es que está tomado todo con calma y sin presiones, lo que le garantizará una fiesta perfecta.

"Vamos avanzando poco a poco, dando un pasito detrás de otro", contó en una entrevista para la emisora de radio KISS FM. Sin embargo, optó por mantener los detalles de la boda en privado. Y tiene una razón para ello. "No soy de esas personas a las que les gusta alardear demasiado, nunca he sido muy ostentosa", contó sobre su vida personal.

"Mi estilo de vida no tiene mucho que ver con el de otra gente rica y famosa, aunque me siento muy agradecida por todo lo que he recibido tras años de duro trabajo", explicó sobre el porqué de no hacer públicos los detalles del día en que ella y el actor se den el "sí, acepto".

Una relación con bases sólidas

Katy, más que pensar en el vestido, el pastel y el escenario perfecto, tiene como prioridad la relación y el lazo afectivo que creó con Orlando Bloom. "Desde luego estamos tratando de sentar buenas bases emocionales para un compromiso de por vida, lo cual ya es de por sí muy importante", dijo sobre su relación con el hombre que ama.

Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron el 14 de febrero pasado, ¡justo el Día de San Valentín! La pareja anunció la gran noticia al día siguiente, con una discreta fotografía en la que apenas se alcanza a ver par de sus caras, cediendo por completo el protagonismo a una sortija que Katy lleva en la mano izquierda.

La joya -compuesta por un diamante rosado en forma ovalada de cuatro quilates, rodeado de ocho diamantes blancos que forman una flor-, está valuada en cerca de cinco millones de dólares.

La madre de Katy, Mary Hudson, compartió la buena nueva con un par de fotos de una fiesta de San Valentín, lo que dio a entender que Orlando hizo la gran pregunta frente a sus familiares y amigos más cercanos en ese día tan especial.