Este año ha sido uno de muchas emociones fuertes para Dayanara Torres, ya que a comienzos de 2019 la modelo reveló la difícil noticia de que padece cáncer a la piel. Desde entonces, y de manera muy valiente, le ha dado una frontal batalla a su enfermedad y ha compartido todo su proceso por medio de sus redes sociales, con la finalidad de también concientizar a muchos de sus seguidores sobre su padecimiento.

Loading the player...

Han sido muchas las personas que han acompañado a la exreina de belleza en este arduo camino, desde sus hijos, amistades, el padre de sus dos hijos, Marc Anthony y su hermano José, quien se ha convertido en un gran soporte emocional para ella. Y es que para lograr erradicar el cáncer, Dayanara deberá someterse a un tratamiento de una año con radiaciones cada 21 días.

Por lo difícil que suene, la puertorriqueña sabe que tiene un largo trecho por recorrer y por ello las palabras de aliento de sus más de un millón de followers en su cuenta de Instagram son vitales. Entre esos motores infalibles que la inspiran se encuentra su mejor amiga, de nombre Melissa, con quien compartió unos días de felicidad. “ No existe mejor medicina… que pasar el tiempo con tu mejor amiga en familia. No tienes idea de lo maravillosos que han sido estos días para mí. Pasando el tiempo con my mejor amiga, Melissa”, escribió al pie de su publicación.

En el video compartido por Dayanara, vemos un extracto de ambas pasándola de lo mejor en un parque entre risas, juegos y abrazos que salen del alma en el Malibú, California. Y es que no podría ser de otra manera cuando se conserva una amistad desde que se conocieron en el colegio, hace 30 años, así como lo presumió como descripción al pie del clip que ya tiene más de 50 mil vistas.

“Siempre estás cuando más te necesito. Mi mejor amiga, Meli. En las buenas y en las no tan buenas. Apoyo total. Siempre levantando mi espítiru, desde high school ”, son algunas de las expresiones acuñadas por la exMiss Universo 1994 en una de las expresiones más sinceras que contagian de alegría.

Sus hijos, su gran motivación

A sus 44 años de edad, Dayanara Torres está pasando por una de las pruebas más difíciles de su vida en su lucha contra el cáncer de piel. Su batalla va de la mano del apoyo de sus hijos, Cristian y Ryan de 18 y 15. En ellos, ha encontrado la fortaleza para seguir adelante con todas sus fuerzas, tal como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones.

“Saben que tienen a una mamá guerrera que no se rinde, que me levanto de todas las que me ponen… más fuerte que nunca”, declaró en su momento al comentar sobre cómo sus pequeños recibieron la noticia.