¡Guau! ¡La hija de Kelly Ripa y Mark Consuelos ha crecido mucho y está impresionante! Los orgullosos padres publicaron fotografías de su hija de 17 años de edad, Lola Consuelos, muy elegante y lista para su fiesta de graduación con su novio, Tarek Fahmy. La hija del medio lucía guapísima en un vestido de satín color verde esmeralda y su hermoso cabello en largos rizos. La anfitriona de programa de entrevistas publicó una tierna fotografía donde Lola coloca una flor en el ojal del traje de su pareja. Una segunda imagen muestra un dulce momento entre madre e hija donde Kelly aparece al lado de la adolescente y bromeó: “Solo nos tomó veinte horas, pero por fin logramos dos fotografías de graduación aprobadas”.

VIEW GALLERY Lola lució fabulosa con un vestido color verde esmeralda junto a su galán. Foto: @kellyripa

Mark compartió la misma fotografía que su esposa y escribió: “Mis chicas”. Kelly también utilizó sus redes sociales el año pasado para documentar la graduación 2018 de la joven, entonces de 16 años. Lola aparece junto a su novio y luce igual de hermosa con un vestido largo color lavanda y atrevida abertura lateral. ¡Sin duda, los hijos de Mark y Kelly han crecido mucho!

La anfitriona de Live with Kelly and Ryan y la estrella de Riverdale también son padres de Michael Joseph, de 22 años de edad, y del más pequeño, Joaquín Antonio, de 16 años. El 2 de junio, el actor de 48 años de edad deseó un feliz cumpleaños a su hijo mayor con un lindo mensaje: “Felices 22 para nuestro número 1. Tú has guiado el camino. Te amamos. Estamos muy orgullosos de ti”.

VIEW GALLERY Las dos bellas captadas en una dulce fotografía de madre e hija. Foto: @kellyripa

La pareja, que se conoció en 1995 en el estudio de grabación de All My Children, celebró hace poco su aniversario de bodas número 23. A pesar de que marido y mujer han permanecido juntos durante muchos años, la entrevistadora reveló hace poco que ella y el actor se separaron apenas una semana antes de fugarse a Las Vegas para casarse. ¡Imagínate!

VIEW GALLERY Para la graduación 2018 Lola portó un vestido color lavanda con una atrevida abertura lateral. Foto: @kellyripa

En 2013 la madre de tres vástagos se sinceró acerca de su relación con su esposo. “Me encanta todo de él, incluso sus irritantes hábitos”, dijo a la revista People. “Él es la persona con quien estoy destinada a estar para siempre y creo que él siente lo mismo. Existe una gran lealtad entre nosotros. Sin importar lo que sea, nos apoyamos uno al otro en todo lo que hacemos.”