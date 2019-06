Una de las rostros más queridos de la pantalla chica en los Estados Unidos es la presentadora Alejandra Espinoza y todos los temas relacionados a ella siempre son de mucho interés público. Y es que, en una entrevista íntima con la periodista dominicana Lourdes Stephen, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina habló con el corazón en la mano sobre varios puntos de su vida, como sus difíciles comienzos en Univision, su hijo Mateo y la terrible pérdida, nuevamente, de un embarazo.

“Cuando entré a Univision, a mí la gente no me quería mucho porque hay mucha hipocresía en el medio”, confesó. Todos hemos sido testigo del gran avance que ha logrado la mexicana en su carrera y su camino a la consolidación como una de las figuras más icónicas de la televisora en la que trabaja.

Con respecto a su hijo Mateo, la conductora no se cansó de presumir el gran amor que siente por el pequeño que vino a alegrarles la existencia tanto a ella como a su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero. “Creo que Mateo nos ha traído mucha luz , nos ha dado mucha vida y yo quisiera tener seis niños. Mateo muere por tener un hermanito, siempre que vamos a algún lugar me dice: ¿mami, ya viene mi hermanito?”.

Pero, el momento más revelador de la extensa entrevista fue cuando Alejandra hizo una dolorosa confidencia sobre un tema muy delicado que le sucedió no hace mucho. “Hace dos años, yo volví a embarazarme y lo volvía perder. Pero, no pasa nada… hay que seguir intentando. Entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y Mateo a mí me llegó en un momento perfecto”, expresó.

Ante el asombro de Stephen, Espinoza continuó explicando a detalle el amargo episodio que se dio bajo un contexto familiar complicado, ya que su hermana padecía una enfermedad. “Cuando yo me embaracé esa vez, estaba pasando por el proceso de mi hermana que fue muy difícil y entiendo que no era el momento correcto, no estaba emocionalmente bien […]”, agregó abatida.

También, Alejandra aclaró que su hijo, Mateo, tenía en ese entonces dos años y aunque ahora no recuerda aquel momento, sí tenía conocimiento de que su mamá estaba embarazada. “(Mateo) Sí lo sabía porque le hicimos la sorpresa a Aníbal, le dijimos que estábamos embarazados, pero mateo estaba muy bebé, tenía dos años y ahorita no se acuerda”.

Su difícil camino al embarazo

Aunque hoy en día Alejandra Espinoza disfruta de sus días junto a su familia, tuvo un camino muy difícil. En 2014, Alejandra Espinoza habló también con Lourdes Stephen y en ese entonces habló por primera vez sobre el dolor que mantuvo en secreto.

La bella presentadora confesó que había perdido tres embarazos. “Cuando pasa la primera pérdida no tuvimos tiempo de digerirlo o pensarlo y a las dos semanas de la pérdida le da a Aníbal una parálisis facial. Con el tercero ya estaba feliz. Estábamos contentos, estaba segura que sí se iba a dar y lo perdí. Ahí me dolió más”.