Desde hace dos meses, Giselle Blondet tiene en casa un gran motivo para sonreír que la llena de alegría día a día. Su nieta Sophia llegó a su familia para traer una felicidad extra que tiene a todos con una gran dicha. Por ello es que la feliz abuela celebró con mucha alegría los dos meses de nacida de la bebé, y qué mejor que una bella fotografía de la pequeña para conmemorar este día y contar al mundo lo contentos que están con la bebé.

En una ocasión como esta, Giselle Blondet no podía dejar de expresar su dicha con un bello mensaje. "¡Mi #BabySophia llegó hace dos meses y sólo puedo decir que cada día estoy más enamorada!", escribió la orgullosa abuela. "Es increíble lo mucho que me ha hecho sentir en tan poquito tiempo. No puedo dejar de mirarla, ver cómo se mueve, da vueltas...", continuó.

Giselle admira los grandes logros de la bebé, que la tienen encantada. "Cuando se ríe conmigo, me derrite el corazón. Quisiera estar con ella todo el tiempo para abrazarla y decirle lo mucho que la amo, soy la abuela más feliz del planeta", expresó.

"El amor que le tengo es demasiado grande e inexplicable... Estoy muy agradecida con la vida y con mi tormenta tropical Gabriella Trucco (su hija) por este hermoso regalo", continuó al lado de una fotografía en la que carga con cariño a la niña y la besa en la mejilla. "Miren lo hermosa que es y lo mucho que ha crecido. Qué felicidad tan grande tenerla así de cerquita", finalizó.

Tres generaciones, una foto

Giselle Blondet está decidida a inmortalizar en imágenes los mejores momentos de su vida personal. Por ello es que la presentadora comparte varios detalles de su vida con sus seguidores, un álbum virtual en el que resalta los días en los que las sonrisas son el ingrediente personal.

La orgullosa madre y abuela posó junto a su hija, Gabriella Trucco, y la pequeña Sophia en un retrato que enmarca a las tres generaciones felices de vivir estos momentos juntas. "Estamos unidas por amor!", anotó feliz al lado de la imagen.

"Últimamente paso mucho tiempo con mi tormenta tropical, ¡¡pero es que es inevitable!!", continuó. Giselle explicó que desde que Sophia dio sus primeras señales de vida, se apegó mucho más a su hija Gabriella. "Ambas estamos intensamente enamoradas de nuestra #BabySophia y esta princesita nos ha hecho convivir mucho más que antes ya que yo trato de estar con ellas siempre que puedo. ¡Soy una #AbuelitaFeliz!", finalizó con mucha emoción.