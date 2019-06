Jaime Camil abre su corazón sobre su papel como papá y revela que tendría hasta 15 hijos

Jaime Camil conoció una nueva vida desde el día en el que nació su hija mayor, Elena, y debutó como papá. Desde entonces sus decisiones y cada paso que da está inspirado en su rutina en casa y el bienestar de su familia, un estilo de vida que se reforzó con el nacimiento de su hijo, Jaime. Y aunque es una faceta que lo tiene encantado, el actor reconoció que no es nada sencillo ser papá, pero aún así le hubiera gustado tener más retoños.

Para Jaime Camil, es vital que su familia lo acompañe al país en el que tenga proyectos de trabajo. "Ahí voy como La Familia Burrón. Todo el mundo viaja conmigo porque si no estoy con mi esposa y mis hijos, no funciono", dijo a Univision durante un evento publicitario que tuvo en México.

Ahí, reveló que le encantan los niños y que de poder, sería padre varias veces más. "Tendría 15 hijos. Soy niñero profesional", agregó. Sin embargo, hacerse responsable de tantos pequeños no sería nada sencillo. "Mi esposa y yo no tenemos nanas, somos papás de tiempo completo. Es muy demandante. Quien es papá me entiende", contó.

Un papá siempre atento

Para él, estar presente en la vida de sus hijos es algo que los ayudará a desarrollarse de manera distinta. "Los niños crecen con otro canal", agregó. Y sobre cómo es su vida desde que se mudó a California hace cuatro años, dijo: "Hacemos muchas actividades al aire libre".

Parques, calles, viajes a la nieve y muchos planes más, son lo que llenan la agenda del actor de Jane the Virgin cuando no se encuentra trabajando. "California te lo permite, es un estado con mil lugares a dónde ir Hay muchos planes que puedes hacer", agregó contento.