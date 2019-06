Camila Sodi está lista para su nuevo reto actoral, esta vez en la piel de la mujer más ambiciosa, manipulador y coqueta de la historia de las telenovelas: Rubí. Y para emocionar aún más a sus fans, la actriz mexicana dio una probadita de cómo se verá en la pantalla chica interpretando a este entrañable personaje.

Con un vestido entallado rojo, gafas oscuras, una abundante melena y los labios en tono carmín, Camila Sodi se tomó un par de selfies con las que dejaba ver un poco el look que le servirá para la telenovela. Aunque no dio muchos detalles al respecto, los fans de la sobrina de Thalía sabían que ese look era el que usaría frente a las cámaras.

Camila completó su photo shoot con un par de imágenes más. Esta vez de cuerpo completo y asegurando que, por un momento, ya no era ella sino Rubí. "Entrando en personaje", escribió junto a una célebre cita de María Félix en la que segura que su carácter es mucho más fuerte que su belleza. "Y mira que soy muy bonita...", anotó.

La historia que ha conquistado por generaciones

Con este papel, Camila Sodi sumará a su trayectoria una de las historias más queridas del público. En 2004, el protagónico estuvo a cargo de Bárbara Mori, quien conquistó a los televidentes con su interpretación junto a Jacqueline Bracamontes y Eduardo Santamarina.

La trama es una historia original de Yolanda Vargas Dulché quien la dio a conocer a través de una historieta. En 1968 se llevó a la pantalla chica por primera vez con la actriz Fanny Cano en el papel principal. Dos años más tarde, la adaptación llegó al cine con Irán Eory como Rubí. Su éxito fue tal que traspasó las fronteras y en 2010 se realizó una versión en Filipinas.

