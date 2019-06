A su paso por Colombia, David Beckham se convirtió en el centro de atención y causó revuelo en cada lugar que visitó. Como todo turista, el exfutbolista de origen inglés no dejó pasar la oportunidad de visitar uno de los hot spots más emblemáticos de la ciudad de Bogotá. El esposo de Victoria Beckham se fue de rumba a Andrés Carne de Res, donde disfrutó de una noche súper divertida, unos ricos platillos, así como de la hospitalidad colombiana.

En sus redes sociales, el exjugador del Manchester United compartió algunos videos de la cena que disfrutó en el popular restaurante, así como una fotografía con los miembros de un grupo musical, con los que al parecer tuvo muy buena química. En la imagen, David aparece utilizando una banda con los colores de la bandera colombiana con la frase: “Bienvenido a la Tierrita”.

Ese no fue el único lugar que visitó, ya que la leyenda del fútbol también acudió a la presentación de una bebida en la capital y acaparó las cámaras. Decenas de celebridades colombianas se acercaron a él para saludarlo y le pidieron una fotografía.

Con la mejor actitud y de lo más sonriente, Beckham aceptó y se fotografió junto a algunos periodistas y celebridades colombianas como Andrea Guerrero Quintero (RCN) y Marina Granziera (Noticias Caracol).

Elogiando a sus colegas

A su paso por el país sudamericano, David no tuvo más que buenas palabras para los colombianos Radamel Falcao y James Rodríguez, incluso reveló al Diario AS Colombia, lo mucho que los admiraba. “Falcao es un gran jugador y goleador. Me gusta el juego de James”. Incluso, dijo que para el proyecto en el que está trabajando en Miami, le gustaría llevar jugadores colombianos de categoría.

Sobre sus planes con el Inter de Miami, equipo del cual es propietario, Beckham dio a conocer la fecha en la que el club debutará. “El proyecto va bien, se ha tomado más tiempo del que hubiera querido, pero ya tiene fecha para comenzar que será en marzo de 2020, el estadio avanza, así como la academia de jóvenes. Estoy contento y orgulloso, esperando que crezca mucho más”.