¡Ya no hay bebés! Jennifer López , Alex Rodríguez y Marc Anthony celebraron con todo orgullo el más reciente logro de sus hijos. Los mellizos de once años de edad de Jennifer y Marc, Max y Emme, y Ella, la hija de Alex, de la misma edad, hicieron la transición de la educación básica al bachillerato. Como cualquier padre orgulloso, los cantantes y la exestrella de la MLB estuvieron encantados durante la ceremonia de graduación. Incluso, se tomaron el tiempo de saturar sus redes sociales con mensajes de alegría.

Alex Rodríguez compartió un momento especial con su hija Ella, ahora estudiante de sexto grado. Foto: @arod

“¡Esta niña! ¡Ella, tú continúas sorprendiéndome y llenándome de tanto orgullo! No eres solo una estudiante de sexto grado sino una hermosa mujercita que está en camino de apoderarse del mundo”, escribió el ex Yankee de Nueva York de 43 años de edad. “Tú me haces anhelar ser un mejor padre cada día y es un privilegio contemplarte mientras te elevas hasta las estrellas #ellabella #rockstar #papaorgulloso.” En la foto, Alex muestra una amplia sonrisa al posar con la graduada.

Alex publicó una fotografía de Emme, Max y Ella con sus atuendos de graduación y un orgulloso texto: “Nuestros graduados”. El exbateador también compartió otra imagen con “Max y los chicos”, en la que aparecen él y Marc Anthony. Jennifer, de 49 años, también tuvo su momento de mamá orgullosa. La intérprete de Dinero publicó una tierna fotografía del trío de graduados con el texto: “Día de graduación. Estamos muy orgullosos de sus preciosas almas”. Jennifer, Alex y Marc han compartido juntos las celebraciones y los momentos familiares durante el último mes.