La presentadora Rashel Díaz y su esposo, Carlos García, compartieron una charla emotiva e inspiradora en la que abrieron su corazón para detallar pasajes de su vida que marcaron su destino, entre ellos la primera vez que se conocieron. Y es que la conductora del matutino Un nuevo día (Telemundo) se casó con el bombero de profesión en noviembre de 2016, tras mantener dos años de noviazgo.

Loading the player...

Tras varias desilusiones en el amor y dos matrimonios previos, la estrella televisiva de 45 años encontró en Carlos, de 38, al hombre ideal, con quien ha decidido pasar el resto de sus días. Uno de los puntos básicos a tomar en cuenta por Rashel para llegar una vez más al altar es la fe cristiana de la cual ambos son devotos.

VER GALERÍA

Tal como lo explica en el video compartido por la conductora cubana en sus redes, la oración y el amor a Dios los ayudó a perseguir los mismo ideales familiares y personales. “Me separo de mi segundo esposo y después de esa depresión me recupero y a pesar de que Dios fue el que me levantó, no me rodeaba de las personas que también amaban a Dios”, confiesa.

“Tuve otra relación y esa fue conflictiva, llena de celos y de dudas, pero claro yo también estaba así, porque mi autoestima estaba muy dañada, muy maltratada y no sabía donde buscar ayuda”, continuó explicando en lo que parece ser un charla motivacional en la iglesia a la cual son devotos.

Loading the player...

Por su parte, Carlos García también tuvo su turno para relatar su historia y empezó por compartir el momento en que se enteró de la existencia de su hija. “En ese tiempo cuando me voy al ejército, me tocaron la puerta y me dicen: ‘tienes una hija de dos años’. Yo no sabía que tenía una hija de dos años. Ese día supe que lo que iba a hacer no iba a ser lo mismo que hizo mi papá, yo iba a ser el padre que nunca tuve y ser el mejor padre para esa niña”, confesó con la voz entrecortada.

Más notas como esta:

-Eterna juventud: Rashel luce espectacular a sus 45 años

-Rashel muestra su lado más humano y se solidariza con Cuba, tras el paso de un tornado

Pero el momento que arrancó varios aplausos del público fue cuando contó la forma tan especial en que su camino se cruzó con el de Rashel. “Le dije al Señor: ‘Señor el día que tu me mandes una mujer que te quiera a ti, yo te sigo…y mírala aquí”, expresó orgulloso mientras señalaba a su esposa.

Loading the player...

Otro episodio inolvidable de dicha plática fue cuando Carlos recordó su sentir al enterarse que la persona de la que se estaba enamorando era una figura pública y con una gran trayectoria en la pantalla chica. “Estoy hablando con el amigo mío y me dice: ‘¿no la has buscado en google?’ Cuando la busco en google dije: ‘ay, Dios mío… ¿en qué me he metido ahora?, se preguntaba de manera anecdótica.

VER GALERÍA

Pero el asunto continuó y la conversación se puso aún más sentimental: "En mi mente decía: ‘soy un bombero, gano un buen salario pero ella es una mujer famosa, bella, ¿dónde la puedo llevar? Ella está acostumbrada a viajar, ir a buenos lugares, ¡yo soy un arrancado!, ella me dijo: ‘no me importa si cogemos un pan y un vaso de agua, si estamos juntos no me importa lo que sea'”. Definitvamente, el destino quiso que vivan su amor intensamente en compañía de sus tres hijos: Juan Daniel, Daniela y Madelyn. ¡Ganó el amor!