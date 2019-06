¡Nunca es demasiado tarde para que Taylor Swift se disculpe! En fechas recientes, Joe Jonas se enteró de la noticia de que su exnovia (a quien le avisó que su relación había terminado por un mensaje de texto) no tenía resentimientos hacia él. Como respuesta al hecho de que la intérprete de Shake It Off apareciera con Ellen y se disculpara por hablar públicamente acerca del drama de su noviazgo juvenil, Joe no siente rencor. “Fue muy agradable”, dijo el artista de 29 años de edad durante una charla con ITV. “Es algo que probablemente me hizo sentir mal cuando era más joven. A fin de cuentas, lo he superado. Estoy seguro de que Taylor también lo ha superado y todos somos amigos.”

El mes pasado, Taylor se disculpó por haber revelado que el cantante de Burnin’ Up había terminado su romance de varios meses con ella a través de un mensaje de texto. “Creo que dejé muy mal parado a Joe Jonas en tu programa”, dijo la rubia durante una ronda del juego Burning Questions de Ellen. “Eso fue demasiado. Eso fue demasiado. Tenía 18 años, sí. Ahora nos reímos de eso, pero hablé en exceso. Fue cosa de adolescente.” La pareja vivió un noviazgo en 2008 pero ya ha dejado atrás esa historia.

MÁS: ¡Boda sorpresa! Joe Jonas y Sophie Turner se casan en Las Vegas horas después de los Billboard Awards

Taylor está en una relación con Joe Alwyn. Joe contrajo nupcias con su amada y estrella de Game of Thrones Sophie Turner. En cuanto a la relación entre la pareja anterior y la actual de Joe, olvídate de los dramas. Las dos rubias rompieron el hielo en el Graham Norton Show en mayo, donde ambas lucieron el mismo peinado, y confirmaron al mundo que todo está bien entre ellas.

Sophie y Taylor se conocieron en fechas recientes durante una aparición en The Graham Norton Show.

Las cosas marcharon especialmente bien para Sophie, quien admitió que es admiradora de la intérprete de Look What You Made Me Do. “Es una chica muy dulce”, dijo a Extra la actriz de 23 años de edad, quien formó parte del elenco en X-Men: Dark Phoenix. “Nos hemos encontrado un par de veces antes. Somos amigas. En definitiva ella no se mostró como fanática obsesiva conmigo. Yo sí lo hice con ella.”