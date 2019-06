Una habilidad para la que Chris Hemsworth es muy bueno es para quitarse la camisa. Tanto si interpreta a Thor en Avengers como a un detective encubierto en su próxima película, Down Under Cover, casi siempre puedes contar con que el actor de 35 años de edad tenga al menos una escena con el torso descubierto. Como es natural, esto le encanta a todo el mundo pero, ¿qué tal a Elsa Pataky, su esposa? No tanto. Durante una entrevista en The Kyle and Jackie O Show, el australiano reveló que su esposa está “harta” de verlo sin camisa.

Durante una entrevista en The Kyle and Jackie O Show, Chris Hemsworth reveló que su esposa, Elsa Pataky, está “harta” de verlo sin camisa. Foto: @elsapatakyconfidential

En el programa, Chris habló acerca de su próxima película policiaca titulada Down Under Cover, con la participación de Tiffany Haddish, y reveló que tuvo que exponerse un poco para el papel. “Hay un poco de desnudez masculina, aunque siempre saludable”, rio y agregó que Elsa estaba fastidiada de verlo con el torso descubierto una vez más en la pantalla grande. “Está harta de eso. Me dice: ‘Vístete’.” “Para ella no es nada excitante”, continuó.

Antes de su graciosa revelación, el actor de Avengers: Endgame confesó que a Elsa le molesta un detalle sobre él. “¿Qué le molesta a ella de mí?”, preguntó. “Tal vez que practico el surf durante demasiado tiempo o que llego un poco tarde de vez en cuando. ¡Pero eso suele ser culpa del tránsito!”

“Para ella no es nada excitante”, dijo el actor australiano en una entrevista. Foto: @elsapatakyconfidential