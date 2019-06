A pesar de que sus millones de seguidores estaban ilusionados con la idea de ver a Anahí embarazada por segunda ocasión, la cantante desmintió que estuviera esperando otro bebé. La también actriz causó revuelo al publicar una fotografía de su hijo Manuelito junto a unos globos de color azul y de inmediato, varios de sus fans comenzaron a especular que Anahí y su esposo, Manuel Velasco podrían estar esperando a la cigüeña, pero nada de eso.

Los emocionados seguidores de la ex RBD no dejaban de preguntarle sobre el supuesto bebé, e incluso algunos la felicitaban por esta nueva bendición, pero la propia Anahí se encargó de dejar en claro que, por el momento, no había ningún bebé en camino y que Manuelito seguía siendo el consentido de su hogar. La intérprete de Rumba respondió a los comentarios: “Jaaaa es una simple foto con globos. ¡Pero gracias por los buenos deseos!”.

Sobre la posibilidad de tener más familia, Anahí ha expresado que sería algo que le encantaría. En enero del año pasado, Marichelo –hermana de Anahí y gran confidente—habló sobre los deseos de la intérprete por darle hermanitos a su hijo. “Claro que sí quiere tener otros hijos más adelante, pero será ella quien tenga que contarlo. Está muy contenta por el momento”, dijo a los presentes que se encontraban a su lado en un evento en el Puerto de Acapulco, en México.

Un mini RBD

Hasta nuevo aviso, Manuelito es el 'rey de la casa', tanto que podría ser que siga los pasos de su famosa mamá. Además de compartir las fotos más tiernas de su hijo, Anahí también comparte los videos más encantadores. En mayo pasado, en la celebración del Día de las Madres, la cantante conmovió a todos sus fans al presumir los dotes musicales de su hijo. El pequeño conmovió a todos al tratar de entonar Soy Rebelde, una de las canciones más célebres de Anahí junto a RBD.