La linda familia que han formado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ¡está de fiesta! Y es que dos de sus cuatro hijos cumplen años el día de hoy. Se trata Eva y Mateo, los dos bellos mellizos de la pareja, quienes este día celebran su segundo aniversario de vida. Los guapos padres de los pequeños no han querido pasar desapercibida esta fecha y les han dedicado unos lindos mensajes.

El primero en enviar sus felicitaciones a los mellizos fue el futbolista portugués, quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje en el que lamentó no poder estar presente en este gran día para sus pequeños, debido a que se encuentra trabajando con la selección de fútbol de su país. “¡Felicidades a los amores de papá! Me apena poder estar ahí con ustedes en este día tan especial, pero su mamá está con ustedes. Sean siempre muy felices. ¡Los amo muchísimo!”, escribió Ronaldo junto a una tierna fotografía de Eva y Matteo.

Por otro lado, la hermosa Georgina también compartió una postal en la que se le ve disfrutar de una asoleada tarde de yoga, al lado de los festejados y su hija menor, Alana. “Siempre os llevaré de la mano mis vidas. Paseo matutino antes de que apriete el sol”, escribió la modelo como pie de su fotografía y agregando algunos hashtags en referencia al cumpleaños de sus hijitos.

Debajo de las publicaciones de ambos famosos, sus seguidores han dejado un sinfín de reacciones por el cumpleaños de Eva y Matteo, dejando en claro que los pequeños son muy queridos entre sus fans.

Un enorme corazón

No cabe duda de que el corazón e instinto materno de ‘Gina’ es enorme. Basta con conocer la historia de su familia para darse cuenta de que el amor de la española es inmenso. Y es que al momento de llegar a la vida de Cristiano, él ya tenía tres hijos: Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo. La española de inmediato los quiso como si fueran suyos. Con el nacimiento de Alana, la primogénita de la pareja, la familia creció y Georgina es la más feliz con su lindo clan, tanto, que ya no podría vivir sin su compañía.

“Siempre he sido madura y para mi tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y, de hecho, ya no me imagino mi vida sin mis hijos”, dijo en entrevista con la revista española XL Semanal.