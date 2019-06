Geraldine Bazán está muy contenta en República Dominicana, país hasta el que viajo hace unos días para formar parte de la película Los Leones. La actriz mexicana se la ha pasado de maravilla en esta locación en la que comparte créditos con Clarissa Molina, y fue justo con la ex Nuestra Belleza Latina que sacó a la dominicana que lleva dentro.

En uno de los ratos libres de la producción, Clarissa Molina dejo ver lo bien que se han llevado la actriz y ella y, en broma, presentó a la "Geraldine dominicana". De un momento a otro, la actriz cambió su acento mexicano para mostrar que es dominicana de corazón, y con un par de palabras dejó impactados a todos.

Además de las grabaciones, Geraldine y sus nuevos compañeros de trabajo se han divertido a lo grande. Entre las actividades recreativas que los unió aún más estuvo la cena en las alturas que puso muy nerviosa a una de las amigas de Clarissa.

Una madre amorosa y muy trabajadora

Y, a pesar de lo entretenida que está Geraldine Bazán en República Dominicana, su corazón materno la llama a su natal México, en donde la esperan sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

Las pequeñas, fruto de su ex matrimonio con Gabriel Soto, se encuentran en la casa de su papá mientras la actriz completa este proyecto, y no se contuvo en publicar lo mucho que las extraña.

"Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, ¡Muy feliz! Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro", escribió la orgullosa mamá.

"¡¡Vale la pena!! Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. ¡¡Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!!", continuó mientras pensaba en sus hijas.

La publicación de Geraldine no pasó desapercibida ante los ojos de Gabriel Soto, quien replicó diciendo que no debería preocuparse por nada pues él se encargaba de los gastos de ella y de las niñas. La respuesta del actor fue calificada por los fans de la actriz como innecesaria, pues además de no haber sido un comentario directo hacia él, tampoco fue del agrado de la madre de sus hijas.