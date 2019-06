Aunque a principio de año los planes de la boda de Francisca Lachapel parecían no tener lugar en su agenda, poco a poco la presentadora de Despierta América empieza a encontrar las piezas perfectas para el gran día en el que una su vida con su prometido, Francesco Zampogna. Y es que quizá gracias a su debut como modelo de pasarela, ¡la ex Nuestra Belleza Latina pudo haber encontrado a la diseñadora perfecta para su vestido de novia!

Después de su gran presentación en la pasarela de Giannina Azar, en el Miami Fashion Week, Francisca vivió un momento especial con la diseñadora que le brindó está gran oportunidad. "Bueno, tú la acabas de escuchar: 'ya soy tu diseñadora'. ¡Quién sabe! Yo encantadísima porque Giannina es un talento dominicano y a mí me llena mucho de orgullo", dijo a Mamás Latinas luego de que le preguntaran si la diseñadora sería la encargada de crear su traje de novia.

Francisca Lachapel, en busca de decirle que "sí" al vestido

A pesar de que hace unas semanas se probó un par de vestidos en un segmento de Despierta América, y que el momento provocara las lágrimas de emoción de la futura novia, los modelos parecen no haberla encantado.

"Es que yo no sé porque siempre las novias dicen que el vestido tú te lo pones y lo sientes, y como yo no me he probado, no ando todavía en eso, no sé qué decirte, pero dicen que el vestido habla por sí solo; yo no tengo un perfil que esté buscando", dijo sobre ese momento que espera vivir.

"Cuando empiece en eso, pues ya ahí sí será el que me ponga y me sienta así como '¡Francisca, éste será el vestido!'", agregó emocionada por empezar a probarse varios trajes. Por lo mientras, de aceptar la oferta de su compatriota, la dominicana podría tachar de su lista la ardua búsqueda del vestido con el que pasará por el altar.

