J Balvin es un hombre celoso de su intimidad. Cada vez que los reporteros o paparazzi se le acercan, opta por hablar de su música y evadir los temas personales. Sin embargo, hay una mujer con un lugar tan especial en su corazón que él mismo cuenta a los cuatro vientos lo mucho que la quiere.

Se trata de María Osorio, una reportera deportiva que hace más de una década compartía sueños e ilusiones con el artista en su natal Colombia. En aquel entonces entre ambos existía un noviazgo que por poco se convierte en matrimonio; sin embargo, el destino les tenía planeado un recorrido juntos como dos grandes amigos que hasta la fecha se apoyan mutuamente.

Para J Balvin, contar con la compañía de su ex es de suma importancia en sus proyectos actuales. Así lo demostró en un reciente video en donde se refiere a ella como la "esposa no esposa. La esposa del alma". Una declaración hecha con las calles de Barcelona, España, a donde Mona -como la llaman cariñosamente- acompañó a Balvin por su presentación en el festival Primavera Sound.

Una amistad en distintas etapas de la vida

La amistad entre ambos es muy especial no sólo por lo bien que se llevan; sino por las largas y profundas charlas que guardan en sus recuerdos, en las que exponían sus sueños como el motor de su alma para un futuro prometedor.

María Osorio recordó aquellos momentos con mucha emoción cuando vio a J Balvin junto a Ricky Martin y Camila Cabello sobre el escenario de los Grammy Awards en febrero pasado. "Sacrificaste los planes normales de un adolescente, tuviste preocupaciones de un adulto siendo tan sólo un niño y dejaste de comer algunas veces, incluso, para reunir el dinero que necesitabas para que tu música sonara, o al menos te dieran una cita para mostrarla", escribió visiblemente emocionada de ver a su amigo cumplir sus sueños.

"Todavía recuerdo el día que me dijiste: 'Mona, quiero dedicarme a la música, quiero ser artista' ¡Wow! Le agradezco al universo por ser partícipe de este viaje tan enriquecedor, porque has sido un ejemplo de determinación, un DESPERTADOR de sueños no solo en mí y en quienes te rodean, sino en personas alrededor de todo el mundo", continuó.