Los cambios siempre son buenos y Thalía lo sabe muy bien, sin embargo, eso no quiere decir que el hecho de cambiar de casa no le genere sentimientos encontrados. Y es que la intérprete y su familia se encuentran en medio de una mudanza, luego de que la casa en la que vivió en los últimos años y en la que han crecido Sabrina y Matthew, sus dos hijos, fue puesta a la venta.

A través de sus redes sociales, la cantante decidió platicar sobre su experiencia ahora que está a punto de iniciar una nueva etapa con toda su familia y no pudo evitar sentir nostalgia por todos los recuerdos que se quedarán en el que todavía es su hogar. “Estoy mudándome y eso cariños, es una drenada total”, dijo la también actriz en un video que compartió.

“Me estoy cambiando de hogar desde hace como dos meses y es muy traumatizante y muy difícil, porque uno va acumulando bastantes babosadas en la vida que no se va a llevar, uno no se va a llevar nada más que las experiencias, pero darse cuenta es un shock emocional”, agregó la intérprete, quien se valió del popular filtro de cambio de género para mandar este mensaje.

La bella mexicana continuó con su mensaje dándole algunos consejos prácticos para todos aquellos fans que al igual que ella se encuentran en medio de una mudanza y les recomendó tomárselo con calma. “No te presiones tanto, no seas tan perfeccionista, porque un cambio de casa es el desajuste de tu habilidad para controlar, entonces, let it go, let it flow”, agregó.

Entre otras recomendaciones, la artista continuó hablando sobre cómo ha manejado el estrés que un cambio como el que está experimentado puede provocar no solo en ella, sino en toda su clan. “Si es que te mudas con tu familia, o con tu pareja o con tu mascota… hazlo placentero, pues ya en sí dejar un nido de amor, un hogar, es difícil… diviértete y se positivo, y yo digo todo esto para creérmelo, que no me sea tan difícil”, finalizó.

Una casa muy especial

Para Thalía no debe ser nada fácil dejar el lugar en el que ha creado tantas memorias familiares. Y es que además de haber sido su hogar por muchos años, la casa que está a punto de dejar es muy especial, pues fue diseñada por el mismísimo Tommy Mottola.

La propiedad, que fue puesta a la venta por 15.5 millones de dólares, según información del New York Post, se encuentra en ubicada en Greenwich, Connecticut y de acuerdo con la publicación, cuenta con su propia isla privada y es la decimocuarta residencia que magnate de la música ha diseñado y construido.