Jennifer López revela el secreto de la buena relación que existe entre ella, Marc Anthony y Alex Rodríguez

Hace unos días, las redes sociales estallaron de admiración al ver un video en el que Jennifer López disfruta de un momento muy especial junto a su prometido, Alex Rodríguez y el padre de sus hijos, Marc Anthony. El encuentro familiar se dio durante un evento escolar de los mellizos Emme y Max y fue captado por el expelotero de los Yankees dentro de un marco de armonía que fue aplaudido por sus incontables fans en las redes sociales.

Luego del ejemplar acto, una de las preguntas más resaltantes de sus seguidores era la siguiente: ¿cómo hacen para llevarse tan bien los tres? La respuesta la dio la misma JLo durante una entrevista realizada por el popular locutor radial y Director Creativo de IHeartLatino, Enrique Santos.

Santos acudió a la casa de la Diva del Bronx a pocos días de la celebración de su cumpleaños número 50, que tendrá como marco el escenario de It’s My Party Tour, una fiesta que durará tres meses por todo Estados Unidos.

Durante la amena charla, tocaron temas relacionados a sus hijos, los sueños que aún tiene pendiente por realizar, entre otras cosas. Sin embargo, el momento más álgido de la plática fue cuando Jennifer López explica la admirable relación que mantiene con Marc Anthony y por ende lo bien que se llevan su exesposo y su prometido.

“Ese odio viene del dolor y hay que reconocer eso. Perdonar y tratar para ti de soltar ese dolor y darte cuenta que no se trata de eso, los problemas de los adultos, no tiene nada que ver con los niños”, explica la cantante con respecto a otras parejas que una vez separadas, se llevan muy mal.

“Nosotros amamos a esos niños tanto. Queremos que estén sanos, llenos de amor, que puedan tener una vida, que cumplan todo lo que quieren. Nosotros sabemos que eso empieza con nosotros”, agregó.

Asimismo, la también actriz reveló su secreto para mantenerse en tan buen estado físico a escasos días de cumplir medio siglo de vida. “Me siento de 25, con energía, me siento jovencita. Siento que puedo hacer cualquier cosa. Y los niños te mantiene jovencita, de verdad. Estoy en un muy buen momento de mi vida, me siento fuerte”, afirmó.

Durante otro pasaje de la extensa entrevista, que duró alrededor de 50 minutos, la intérprete de El Anillo habló sobre el tipo de disciplina que ejerce al momento de educar a sus pequeños y el constante estímulo que les inculca para que enfrenten la vida. “Ellos (Emme y Max) no son tan disciplinados como lo fui yo. Soy ese tipo de mamá que pone límites, pero no soy esa mamá que está encima de ellos todo el tiempo. Les pongo sus límites. Les doy espacio para que se equivoquen, que se caigan, porque esas son lecciones”.

Sus consejos para un corazón roto

No ha duda que Jennifer López pasa por uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como personal. A puertas de su matrimonio con Alex Rodríguez, con quien mantiene una relación desde 2017, JLo se ha casado tres veces y ha pasado por varias decepciones amorosas.

Es por ello que este es su consejo para los que tiene el corazón roto: “Tienes que amarte a ti mismo. Necesitas recordar que tú eres el premio y pensar, ‘ok, eso no resultó’, pero tengo valor y tengo qué ofrecer y si la otra persona no lo vio, no quiere decir que tú no eres especial o valioso. Aprendes muchas cosas cuando llegas a mi edad pero las cosas se pone más fáciles y todo se pone mejor con el tiempo”.