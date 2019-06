Sarah Kohan dedica un emotivo mensaje de cumpleaños a Javier 'Chicharito' Hernández

¡Feliz cumpleaños! Javiér ‘Chicharito’ Hernández está de celebración, pues este 1 de junio cumple 31 años. A punto de convertirse en papá y más feliz que nunca la estrella del balompié ha recibido miles de felicitaciones a través de sus redes sociales, sin embargo, la más especial de ellas ha sido la que compartió su esposa y madre de su primogénito, Sarah Kohan.

VER GALERÍA

A través de sus redes, la modelo envió un dulce mensaje para el padre de su bebé en camino, en el que destacó el buen humor del futbolista mexicano y lo feliz que es a su lado. “Feliz cumpleaños para esta hermosa creatura. El mundo es un mejor lugar con tu luz, tu energía, tu presencia y tu amor”, se lee al inicio de su publicación junto a la cual compartió una serie de videos en los que muestra el lado más divertido e hilarante del ‘Chicharito’.

Kohan continuó con su mensaje agradeciendo a Hernández por hacerla feliz y le deseó lo mejor para este año. “Gracias por hacerme feliz cada día y por siempre hacerme llorar de la risa. Espero que este año todo lo que hayas soñado se cumpla, porque te mereces todo”, agregó la bella australiana.

VER GALERÍA

Para finalizar, Sarah se refirió al hijo que en cuestión de días -e incluso horas-, podrá estar disfrutando del cariño de sus padres. “No puedo esperar a ver como te conviertes en papá, nuestro hijo es muy afortunado de ser amado por alguien como tú y que además seas su padre”, escribió. “Gracias por todo y por siempre ser tú. Te amo infinitamente”, finalizó.

Más notas como esta:

-Así practica Javier 'Chicharito' Hernández para ser papá

-Javier 'Chicharito' Hernández disfrutan su 'babymoon' en Italia

Despide a su embarazo

En una de sus más recientes publicaciones, la esposa del Chicharito detalló su sentir cuando está a punto de traer a su primer hijo al mundo y compartió un emotivo mensaje: “Estoy al final de mi embarazo y tengo sentimientos encontrados al respecto. Realmente, no sabía lo difícil y mentalmente agotador que puede ser tener una vida dentro de ti”, escribió.

VER GALERÍA

Asimismo, confesó que tuvo algunos problemas durante la gestación: “Los cambios son difíciles, especialmente porque soy una persona que le encanta hacer ejercicio a diario y sentirse fuerte (muchas mujeres continúan haciendo continúan haciendo ejercicio durante el embarazo, pero no fue posible para mí debido a que estuve enferma y luego desarrollé problemas pélvicos por el peso del bebé). No me quejo del todo, ya que estoy muy agradecida de estar embarazada y tener a mi hijo, pero Dios mío, tengo un nuevo respeto por las mujeres…”, se sinceró.