Danilo Carrera pasa por un momento bastante difícil para su corazón. El actor se enfrentó a una gran pérdida hace unos días, cuando tuvo que decir adiós a su mascota, su perro llamado Z. Con el corazón destrozado, hizo público su dolor, con un mensaje en el que se refiere a su gran amigo y que conmovió a muchos de sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo con sus palabras.

"Regresas a mí en mis sueños te siento tan real, tu pelo, tus besos, te escucho decirme 'daddy' y sé que estás aquí conmigo otra vez, no existe otra realidad. Hasta que despierto y la verdad me da una bofetada ya no estás en este mundo y yo te extrañare siempre visítame esta noche te amo #Z", escribió Danilo en Internet.

A pesar de lo directo que Danilo se mostró con su mensaje, algunos de sus seguidores pensaron que se trataba de una situación amorosa. Aunque poco bastó para darse cuenta de que en su corazón, la herida que no puede curar fue causada por las difíciles situaciones de la vida.

Danilo Carrera, siempre dispuesto a ayudar a los animales que más lo necesitan

Danilo Carrera tiene un gran corazón y lo demuestra cada vez que puede a través de fotografías y mensajes que comparte con el mundo. Es común verlo interesado en ayudar a refugios de animales, así como promover la adopción de perros sin hogar.

Una de ellas es una perrita que encontró en las calles de Machala, en Ecuador. "Acabo de encontrar a esta princesa. Muy asustada y a poco de ser atropellada", escribió sobre la visita que tenía en su casa y de quien buscaba a sus dueños.

Poco después anunció a sus fans que ya había encontrado un nuevo hogar para ella. "Se que muchos me van a preguntar porque no me la quedo, me encantaría, pero una mascota necesita tiempo y atención. Ahora no se lo puedo dar y aunque ya me encariñe, la dejo ir tranquilo porque sé que la saqué de las calles y ahora va a tener una vida feliz", expresó.