Maluma sabe muy bien cómo mantener a sus fans a la expectativa. Primero, el cantante se alejó por unas horas de las publicaciones para después regresar con la gran noticia de un documental. En él contará su vida desde una perspectiva diferente a la que el mundo está acostumbrado a ver. Ahora, el colombiano obsequió un adelanto de lo que sus admiradores podrán ser testigos cuando el documental vea la luz a través de YouTube el próximo 5 de junio.

En una divertida charla para El Gordo y la Flaca, el reguetonero contó parte de la vida de Juan Luis Londoño -su nombre real-, y las decisiones que tomó para convertirse en la estrella latina que es hoy. "El momento en el que va a salir este documental es perfecto porque estoy pasando por cosas muy especiales en mi carrera pero también quiero que la gente conozca quién es la persona detrás del artista. Todas las cosas que he tenido que vivir y que he pasado.

Maluma, en varias ocasiones, ha contado que de no haberse convertido en cantante, habría sido futbolista, un episodio de su vida que no podía quedar atrás en su documental. "Mi papá casi se me infarta ahí porque fue una decisión que tomé y él creía que yo iba a ser futbolista profesional. Sin embargo, ese son el tipo de cosas que van a ver en el documental, van a ver por qué dejé el futbol".

Cambiar el rumbo de su destino fue, sin duda, la mejor decisión para él, pues lo ha llevado a cantar junto a artistas de la talla de Madonna, además de recorrer el mundo. "Me siento muy honrado y orgulloso de que la Reina del Pop me haya tomado en cuenta para trabajar en su disco", expresó.

Con su carrera, Maluma aún tiene muchos lugares que recorrer. Según contó en su entrevista, Asia es el único continente al que no ha llegado, pero su fama ya lo llevó a África y con ella logró romper la frontera del idioma, pues habla inglés, español y un poco de portugués.

Todo un hombre de familia

Luis Londoño sabe que su vida no habría sido la misma sin el apoyo de su familia. Y aunque procura mantenerlos alejados del ojo público, en este documental tendrán una participación importante.

De quien no reveló mucho fue de su chica, Natalia Barulich, quien aún es un misterio si tendrá una aparición en este documental. De quien sí habló fue de sus fans y los regalos que recibe en cada uno de los conciertos que ofrece alrededor del mundo.

