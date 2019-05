Las despedidas nunca son fáciles, y Dayanara Torres lo sabe mejor que nadie, pues el día de hoy vio partir a su hijo mayor rumbo a una nueva aventura. La presentadora de televisión compartió con sus fans que Cristian, de 18 años, se iba de viaje de graduación con su escuela a un viaje de 10 días por Tailandia.

VER GALERÍA

Aunque será el verano más increíble de su vida, Dayanara no pudo evitar emociones encontradas; por un lado estaba feliz porque su hijo conocería un país de lo más fascinante, pero por otro lado, estaba un tanto melancólica, pues lo extrañará mucho.

VER GALERÍA

La puertorriqueña acompañó la imagen con una descripción en la que dejaba ver lo mucho que echaría de menos a su hijo en este viaje, y expresó que no quería ni pensar cuando llegara el momento de verlo partir a la universidad. “¡Qué difícil decir adiós! Aunque solo fuera un viaje a Tailandia de 10 días con su escuela... No quiero pensar en el otoño cuando se me vaya a la universidad”.

En ese mismo post, Dayanara también hizo mención a la cicatriz de su pierna, la cual fue producto de las cirugías que le realizaron tras su diagnóstico de cáncer de piel. En la imagen que compartió, se alcanza a apreciar la herida de sus intervenciones, las cuales se dieron en febrero pasado.

VER GALERÍA

La primera vez que la intervinieron quirúrgicamente fue para realizarle una biopsia. Días después, volvió al quirófano y le removieron dos nódulos linfáticos. La también actriz explicó a sus seguidores que, debido a las cirugías a las que se había sometido, tenía varios puntos en su extremidad. “Tengo 77 puntos detrás de mi rodilla y otros más arriba de mi pierna donde sacaron dos ganglios malignos”.

Más notas como esta:

- Famosos que orgullosamente han presumido las graduaciones de sus hijos

- Cristian y Ryan, la mayor motivación de Dayanara Torres

La noche de graduación

Recientemente, la modelo de 44 años reveló algunos detalles de la graduación de su hijo, quien hace un par de semanas celebró su prom night junto con sus compañeros de clase. Para la exesposa de Marc Anthony ese fu un día súper especial, pues lo ayudó a preparse para su gran noche y contó con la ayuda de su mamá, la señora Luz Delgado y de su otro hijo menor, Ryan. Así, entre todos, pusieron su 'granito de arena' para que la noche de graduación de Cristian fuera algo inolvidable.