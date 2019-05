Aunque los últimos meses la vida de Daniel Sarcos ha sido todo sonrisas por el nacimiento de su hijo, Daniel Alejandro, el presentador compartió con sus seguidores que, en ocasiones, hay altibajos en su rutina. Sus múltiples proyectos y la vida como papá de un recién nacido lo mantienen ocupado día y noche, razón por la que su salud se vio un poco comprometida en días pasados.

VER GALERÍA

Daniel acudió a sus redes sociales para explicar a sus admiradores lo que sucedía en casa. "Voy a hacer algo que casi nadie hace en la Red, que es publicar sus malos días. Ayer cuando aterricé aquí de República Dominicana empecé a sentirme mal, mal", dijo en un video en el que se aprecia un tanto cansado.

Notas relacionadas:

- Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, derretidos de amor con su bebé recién nacido

- Alessandra Villegas, la pareja de Daniel Sarcos, habla de su maternidad y confiesa que no ha sido fácil

Para sentirse un poco mejor, optó por descansar y dejar a un lado sus compromisos laborales. "Hoy he tenido que suspender ensayos, publicaciones, entrevistas, promoción del show... todos esos asuntos", agregó.

Y para evitar que fuera algo más grande, el orgulloso papá optó por estar lejos de su hijo menor. "Me he tenido que refugiar aquí, en el cuarto de Carlota para no estar cerquita del bebé, para que ni por casualidad se fuese a contagiar", dijo desde la habitación que ocupa en su hogar Carlota, la hija que tuvo durante su matrimonio con Chiquinquirá Delgado.

Loading the player...

Daniel Alejandro, la alegría que llegó al hogar de Daniel Sarcos y Alessandra Villegas

A finales de febrero, Daniel Sarcos y su pareja, Alessandra Villegas, recibieron a la cigüeña con el mayor regalo que les pudo dar: su bebé Daniel Alejandro. El pequeño es el primer hijo de la presentadora, mientras que para el feliz papá es el tercero, su primer varón.

VER GALERÍA

Desde el día uno la dinámica de la pareja cambió por completo, pasando por los cambios de pañales y las desveladas a causa del pequeño, hasta los paseos con Jack, su mascota. Y aunque el bebé está por cumplir cuatro meses de edad, su parecido con papá es impresionante.

La pareja comparte con extrema felicidad varias fotografías y videos con el bebé, en donde se puede ver con mucha más claridad el pequeño rostro del bebé, lo que hasta ahora no había sido posible, pues en la mayoría de las fotografías compartidas con anterioridad, el pequeño estaba tapado con sabanitas o gorritos.

Loading the player...

El Churri, como lo llaman de cariño, no sólo llegó a sus vidas a llenarlos de alegrías, sino a hacerlos recrear la alegría de las 'primeras veces', esas que esperan contar con mucho entusiasmo a sus familiares, seguidores y seres queridos.

Uno de esos momentos fue la primera vez del bebé en una piscina, un día lleno de sol y felicidad que los orgullosos padres compartieron con el mundo. En sus brazos, la feliz mamá tiene a su bebé, a quien cubrió de los rayos del sol con una playerita de manga larga. "Primera vez de El Churri en la piscina", escribió Alessandra.