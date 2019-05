¡Familia moderna! Jennifer Lopez, Alex Rodríguez y Marc Anthony se reúnen en el festival escolar de sus hijos

Con el fin del ciclo escolar, los festivales y las ceremonias de graduación están a la orden del día. Decenas de famosos han compartido con sus seguidores estos importantes acontecimientos en los que sus hijos se han convertido en los grandes protagonistas, y como era de esperarse, Jennifer Lopez no dejó pasar desapercibido el gran día de sus mellizos, Emme y Max. Orgullosa de los logros de sus hijos, la cantante acudió a un evento organizado por la escuela de los chicos y nos sorprendió al dejarse ver acompañada por su prometido, Alex Rodríguez, y por el papá de Emme y Max, el mismísimo Marc Anthony.

A través de un video que A-Rod compartió, demostró la buena relación que hay con el exesposo de su novia, así como la cordialidad que reina entre los tres. En el clip se ven como los más animosos apoyando a los chicos y cantando a la par de ellos el tema de I Will Always Love You de Whitney Houston. Alex, Jennifer y Marc se transformaron en los fans #1 de los niños.

A-Rod acompañó el video con una graciosa descripción en la que expresa que, en definitiva, no es un buen cantante y que eso se lo deja a Marc y JLo. "Aquellos que pueden hacerlo, lo hacen. Aquellos que no, se sientan entre las dos personas que pueden y se quedan callados".

Además de este divertido video en el que cantan a todo pulmón el clásico tema de la película de The Bodyguard, Jennifer publicó algunas imágenes más del festival, en el que su hijo Max –quien se ha caracterizado por tener una personalidad más introvertida que su hermana—figuró como una de las grandes estrellas del show. A-Rod publicó parte del programa del evento escolar y para sorpresa de todos, el nombre de Max figuraba con una participación especial en el tema de You’re still the one de Shania Twain, donde hizo un solo.

Esta no es la primera vez en la que vemos reunidos en un festival escolar de sus hijos. En junio del año pasado, asistieron al recital de baile de Emme y Max, en el que también participaron las hijas de Alex, Ella y Natasha.

Demostrando la buena relación que hay entre ellos, Alex y Jennifer dieron a conocer un par de fotografías de estos bellos momentos en familia. Incluso, al recital de baile acudió Alex ‘Chase’ Muñiz, el hermano de Arianna, la hija mayor del intérprete de Vivir mi vida. A pesar de que el joven no es hijo biológico de Marc, él lo quiere como tal y lo considera como uno de sus retoños.

Las imágenes de la numerosa familia se viralizaron y dejaron ver que entre Marc y JLo no hay más que una relación de admiración, respeto y cariño.

Recientemente, el salsero de 50 años manifestó su reacción acerca del compromiso de su ex con A-Rod. A mediados de abril, durante la gala del Hasty Pudding Institute de Harvard, en la que fue distinguido con la Esfinge Dorada, los micrófonos de Us Weekly se acercaron a él y le preguntaron si estaba feliz por Jennifer y Alex, a lo que respondió: “Por supuesto que sí”.

Recordemos que la 'Diva del Bronx' y Marc estuvieron casados de 2004 a 2014. A pesar de que lo suyo no funcionó, por el bien de sus hijos mantienen una relación cordial, ¡son todo un ejemplo a seguir!