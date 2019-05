Kit Harington, Jon Snow en 'Game of Thrones', ingresa en un centro de rehabilitación

Poco antes de que se emitiera el final de Game of Thrones, la serie más aclamada de los últimos años, su protagonista Kit Harington, ingresó a un centro de rehabilitación. De acuerdo a uno de sus portavoces, el intérprete de Jon Snow decidió tratarse “los problemas personales” que padece. "Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar para trabajar en algunas cuestiones personales", señala un comunicado.

VER GALERÍA

El actor lleva casi un mes de tratamiento en una exclusiva clínica de Connecticut, debido al estrés y al abuso de alcohol, asegura Page Six. Allí recibe terapias psicológicas, para combatir el estrés y lidiar con los pensamientos negativos. El mismo medio cita a un amigo del artista, quien asegura que el final de la serie fue un momento complicado para Kit. “Se dio cuenta de que era el final, era algo en lo que había trabajado muy duro durante muchos años. Y tuvo un momento de ‘¿y ahora qué?’. Está en el centro por estrés, cansancio y también por el alcohol”.

Notas relacionadas:

'Game of Thrones': Así han cambiado sus protagonistas a ocho años de su estreno

La boda de Kit Harington y Rose Leslie

La misma fuente también señala que su esposa, Rose Leslie, a quien conoció durante el rodaje de la exitosa ficción, ha sido de gran apoyo. “Su mujer Rose le está apoyando mucho. Todos los que están cerca de él quieren que descanse. Ahora, necesita paz y tranquilidad”. El pasado domingo 19 de mayo se emitió el último capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, un final que batió records de audiencia con la que los seguidores de la trama se despidieron de Jon Snow tras ocho años al aire, aunque se planea la publicación de un último episodio documental titulado The last watch.

VER GALERÍA

En esa trasmisión se puede ver a Kit muy conmovido, quien no pudo contener las lágrimas tras leer el guion del capítulo final y ver lo que hace su personaje. El actor comentó sobre este momento. “Me quedé muy sorprendido y en shock por algunas cosas que ocurrían y entonces, me puse a llorar”, dijo durante una entrevista concedida para el programa de Jimmy Fallon. Hace algunos meses, Harington habló de la presión que sintió durante el rodaje de la serie. "Sentía que tenía que pensar que era la persona más afortunada del mundo cuando, en realidad, me sentía muy vulnerable. Tuve un momento inestable en mi vida, como creo que mucha gente tiene en la veintena".

Pero Kit no ha sido el único con problemas de salud. Emilia Clarke, que encarnó a Daenerys en la ficción reveló en marzo a la revista New Yorker que sufrió dos aneurismas mientras rodaba la serie. Además, Maisie Williams y Sophie Turner, que dieron vida a Arya Stark y Sansa Stark, respectivamente, también aseguraron que su salud se vio perjudicada debido a la fama y las redes sociales.