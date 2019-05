¡Es un día muy especial para un hombre muy especial! Salma Hayek compartió un tierno deseo de cumpleaños para su esposo, François-Henri Pinault. “Feliz cumpleaños, mi amor. Je t’aime #aboutlastnight #rome.” En el video, la actriz y su marido bailan románticamente bajo luces rojas. Salma, de 52 años de edad, y François-Henri, de 57, celebraron la ocasión en Roma. Antes de su viaje a Italia, la notable pareja pasó algún tiempo en Francia para el Festival de Cine de Cannes. La actriz de Duro de Cuidar nunca es tímida para declarar su amor por su esposo.

En mayo, Salma publicó una fotografía de la pareja en el Met Gala 2019. “The heart of my party! ¡El corazón de mi fiesta! #metgala #metgala2019 #camp #ny #gucci #tbt.” La bella mexicana y François-Henri están casados desde 2009. Ambos son padres de Valentina, de once años de edad. El director general de Kering también es padre de tres hijos de una relación anterior.

Desde el inicio de su romance, la hermosa morena ha publicado numerosos momentos dulces con su esposo. En marzo, Salma fue honesta acerca de su relación y reveló cómo es que su amor ha superado la prueba del tiempo. “Yo puedo ser yo misma con él y no siento que alguien intente limitarme”, comentó a la revista Town and Country.

Sin embargo, en lo referente a cómo se conocieron, eso es algo que ella prefiere mantener en privado. “No voy a platicarte [cómo nos conocimos]”, aseguró la estrella de The Hummingbird Project. “Es una historia muy romántica y maravillosa, pero es mía.” Para explicar por qué intenta mantener los detalles en secreto, Hayek continuó: “No quiero vulgarizarla al convertirla en una anécdota para hacerme la interesante”.