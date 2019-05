Georgina Rodríguez y su amado Cristiano Ronaldo saben como derretir el corazón de todos sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un dulce video en donde los pequeños Eva, Mateo y Alana, los tres hijos menores de la famosa pareja, son los tiernos protagonistas.

En el clip, podemos observar a los pequeños en su hora del desayuno, mientras están sentaditos en sus sillas periqueras y disfrutan de sus alimentos. Sus padres, encantados por verlos comer por si solos, charlan con ellos y les hacen preguntas sobre el nombre de cada uno, sin embargo, a sus bellos retoños parece no importarles el esfuerzo que hicieron sus progenitores a la hora de elegir cómo nombrarlos, pues ellos eligieron un solo nombre.

“¿Cómo te llamas?”, pregunta Georgina a su hija Alana, la más chiquita de sus retoños, quien de forma muy espontánea contesta “Anana”. Al parecer a sus hermanitos les gustó mucho el ‘nuevo’ nombre de su hermana, pues al preguntarles a Eva y Mateo por su nombre, también respondieron “Anana”. Por si esa dosis de ternura no era suficiente, en el video se observa el niño de Ronaldo buscar que sus hermanas compartan con él de lo que están comiendo, ante la negativa de ellas, que prefieren ignorarlo y seguir comiendo.

Debajo del tierno video, la modelo quiso dar un poco de contexto sobre lo que sucede en el video. “Buenos días con mucho amor. En esta cocina se llaman todos Anana. Solo falta que Pepe (el gato) se pronuncie”, escribió Georgina. “P.D: Mateo ya se comió su yogurt pero quiere el de sus hermanas también”, agregó.

Una gran madre

No cabe duda de que el corazón e instinto materno de ‘Gina’ es enorme. Basta con conocer la historia de su familia para darse cuenta de que el amor de la española es inmenso. Y es que al momento de llegar a la vida de Cristiano, él ya tenía tres hijos y ella de inmediato los quiso como si fueran suyos. Con el nacimiento de Alana, la primogénita de la pareja, la familia creció y Georgina es la más feliz con su lindo clan, tanto, que ya no podría vivir sin su compañía.

“Siempre he sido madura y para mi tener cuatro hijos no es una carga. Lo llevo muy bien y, de hecho, ya no me imagino mi vida sin mis hijos”, dijo en entrevista con la revista española XL Semanal.