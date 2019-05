Los fans de Maluma pueden estar tranquilos. Luego de dar de baja su perfil en una de sus redes sociales, el cantante está de vuelta y con una muy buena noticia para todos sus seguidores. Tras unas horas de ausencia y luego de publicar una serie de videos en los que contestó -evidentemente molesto- a quienes lo criticaron por posar con una leona bebé, sin saber que se encontraba en un refugio de animales, el colombiano reactivo su cuenta y su regreso viene acompañado de una increíble sorpresa.

En un nuevo video que el intérprete de Felices los 4 compartió, tranquilizó a sus ansiosos fans que se preguntaban por él y además les dio una gran noticia que los dejó muy emocionados. “Bueno parceros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes. Maluma Baby, ciao”, dice el cantante en donde se le ve muy sonriente y radiante usando una sudadera blanca.

Tras su video de regreso a las redes, Maluma compartió una imagen promocional de su documental Lo Que Era, Lo Que Soy y Lo Que Seré, del cual ya había presentado un avance hace unas semanas y que se estrenará el próximo 5 de junio por la plataforma digital Youtube Originals.

En el documental, los fans del guapo reggaetonero podrán disfrutar de entrevistas, escenas de sus conciertos y sobre todo, de un recorrido de la carrera del intérprete, desde sus inicios en su natal Medellín, Colombia, hasta el momento en el que se ha convertido en uno de los exponentes de la música en español más importantes del mundo.

Cumpliendo sus sueños

Actualmente Maluma se encuentra disfrutando del éxito de su más reciente álbum 11:11, del que se han desprendido los hits HP, Hola Señorita y 11 PM. Sin embargo, en su nuevo disco también tiene una colaboración muy especial. Se trata de la canción Soltera, la cual grabó con la mismísima Madonna, un logro que solo artistas de la talla de Britney Spears y Ricky Martin han conquistado, al tener a la ‘Reina del Pop’ entre los créditos de sus discos.

Además, Maluma también aparece en el disco Madame X, el nuevo álbum de Madonna que está próximo a lanzarse, con la canción Medellin. El tema está en boca de todos, gracias al sensual videoclip que acompaña al pegajoso tema y movido tema. Sin duda alguna, el cantante ha conquistado el sueño que cualquier músico quisiera conquistar y él está consciente de ello. “Esto parece increíble, aún no lo puedo creer pero ¡SÍ es REALIDAD!”, escribió el día que anunció el lanzamiento de su canción con ‘La Chica Material’.