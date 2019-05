¡El 'Memorial Day' más divertido! Gaby Espino visita Walt Disney World con toda la familia

¡Fue una niña por un día! Gaby Espino se divirtió como nunca al lado de sus hijos. La actriz dedicó este Memorial Day para disfrutar con Oriana y Nickolas de la magia de Walt Disney World. La presentadora tuvo un día lleno de diversión en el ‘Lugar más feliz del mundo’ y junto a sus hijos, recorrió el parque de arriba a abajo reviviendo sus días de niña y travesuras. A esta aventura en Walt Disney World se les unió Andreína Espino, hermana de Gaby, junto con su esposo Pedro Hernández y su hijo, Pedrito, de 11 años.

La artista de 41 años dio un vistazo de lo bien que la pasó al lado de los chicos, quienes estaban de lo más contentos con este viaje relámpago, el cual seguramente fue una gran sorpresa, ya que su mamá ha estado inmersa en sus proyectos con Telemundo, como la segunda temporada de MasterChef Latino. Gaby compartió varias fotografías y entre esas imágenes no podía faltar el clásico posado frente al famoso castillo de Cenicienta. En dicha instantánea, Gaby y Oriana aparecen con unas orejas de Minnie Mouse y camisetas a juego, mientras que Nickolas se deja ver con una camiseta del popular Mickey Mouse.

Oriana, de 10años, y Nickolas, de 7, disfrutaron de los juegos mecánicos en Magic Kingdom y Disney's Hollywood Studios. La visita obligada fue Splash Mountain, donde los tres se dieron un tremendo chapuzón. Gaby, Oriana y Nickolas, así como Andreína y su familia se subieron y como era de esperarse, ¡terminaban empapados! La actriz de Jugar con Fuego, así como su hermana, publicaron las mejores fotos y videos de este día en familia.

MasterChef Latino: su nuevo reto

En definitiva, este desafío profesional le ha sentado de maravilla a la actriz, quien asegura que la conducción es una de las facetas que más disfruta. “Para mí la conducción es algo muy importante en mi vida, es algo que disfruto muchísimo y trabajar en historia reales me parece algo genial”, subrayó.

Pero no solo ha disfrutado la parte laboral, sino que gracias la programa ha aprendido un par de cosas. “Yo les prometí a mis hijos que en este show yo iba a aprender y aprendí muchísimo”, reveló la venezolana a HOLA! USA en una entrevista. “La verdad es que a mí me gusta la cocina pero no he tenido el tiempo para dedicarme a aprender”, explicó.