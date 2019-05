El pasado 6 de abril, Giselle Blondet anunciaba muy emocionada que su hija Gabriella le había dado a su primera nieta. A través de sus redes sociales, la presentadora compartió las primeras fotografías de la bella Sophia, la recién nacida, y desde ese momento se volvieron inseparables. A casi dos meses del nacimiento de la bebé, Blondet se sinceró y a través de su blog personal, compartió algunos detalles de cómo ha sido su vida ahora que se ha convertido en abuela.

En el texto, la actriz revela cuál ha sido su papel en la vida de la pequeña Sophia y la forma en la que ha apoyado a su hija, ahora que es mamá. “He tratado de ayudarla y apoyarla en lo posible, sin tratar de imponer mis experiencias. Y es lo mejor que he podido hacer, porque han cambiado tantas cosas, que me he llevado unas cuántas sorpresas”, confiesa la bella venezolana.

En sus líneas siguientes Giselle admite que en esta nueva etapa de su vida, continúa adquiriendo experiencias, mientras descubre como poco a poco su hija se va apropiando de su papel de mamá. ”Estoy aprendiendo de todo esto”, se lee en su mensje. “Me encanta consentir a mi chiquitica y abrazarla. Se me van las horas mirándola. También me maravillo al ver la evolución de Gabriella y cómo se ha convertido en toda una madre. Me siento la mujer más orgullosa del mundo”, escribió.

A pesar de que ha marcado cierta distancia respecto a la relación que su hija comienza a construir con su recién nacida, la presentadora se ha mantenido cerca y dispuesta a ayudar siempre que sus dos chicas lo requieran, teniendo siempre como ejemplo, la ayuda que recibió Blondet por parte de su madre, cuando a ella le tocó criar a sus dos hijos. “Me he quedado cerquita a gozar cada momento en el que estoy junto a mi baby Sophia y lista por si necesitan de mi ayuda. Recuerdo mucho el ejemplo que me dio mi madre cuando tenía a mis pequeños”, agregó.

Sobre su experiencia como abuela en estos dos meses Giselle Blondet es contundente y muy segura dice: “Estoy completamente enamorada de esta nueva etapa de mi vida y me la estoy disfrutando muchísimo. Soy una abuela enamorada”.

Lo que ha aprendido

En estos días como abuelita de la bella Sophia, Blondet asegura haber adquirido ciertas experiencias que la han visto ver la vida desde otra perspectiva y sobre todo, conocer muchas otras cosas de su personalidad. “Servir de ayuda es una de las cosas más gratificantes, pero es necesario entender cuándo debemos mantenernos al margen”, escribió la venezolana sobre lo que ha aprendido de su faceta como abuela.

“Como ya lo dije, imponerse no es bueno. Lo mejor es descubrir este nuevo universo poco a poco, porque siempre se puede aprender”, puntualizó. Sin embargo, eso no impide que ella disfrute de esta nueva faceta. “Estoy completamente enamorada de esta nueva etapa de mi vida y me la estoy disfrutando muchísimo. Soy una abuela enamorada”.