Terremoto en Perú: Así lo vivió el cantante Ezio Oliva en pleno concierto

La madrugada del domingo 26 de mayo un sismo de magnitud 8.0 en la escala de Richter sacudió el norte de Perú. El terremoto se produjo en punto de las 2:41am, justo cuando el cantante Ezio Oliva se encontraba ofreciendo un show en la ciudad de Rioja, San Martín. En cuanto comenzó el movimiento telúrico, el intérprete interrumpió la música y trató de mantener la calma y tranquilizar a sus seguidores.

Por algunos segundos, el terror invadió a las personas que se encontraban en el show, pero poco a poco se fueron tranquilizando y afortunadamente no hubo nada que lamentar. El intérprete de temas como Siempre has sido tú o Con él dio a conocer un video en el que se aprecia justo el momento en el que empieza el temblor, mientras él permanece sobre el escenario, pidiendo a todos estar tranquilos y conservar la calma.

Ezio acompañó el clip con la siguiente descripción, en la que expresó su gratitud a todas las personas que estuvieron en su concierto, pues gracias a su pronta respuesta, no hubo víctimas, ni lesionados, pues situaciones de ese tipo, suele haber estampidas con saldos fatales. “Acabo de pasar uno de los sustos más grandes de mi vida, el terremoto nos sorprendió en pleno concierto y sólo quiero agradecerle a la gente de Rioja por su excelente reacción. Vi como unos ayudaban a otros y gracias a Dios no hubo ni un herido en el concierto”.

VER GALERÍA El terremoto de 8.0 al norte de Perú dejó comunidades severamente afectadas, como el Puerto de Santa Gema. Foto: Getty Images

Horas después del concierto, Ezio volvió a agradecer a sus fans por haberse comportado de esa manera, ya que dieron un buen ejemplo de lo que debe hacerse en esos casos. “Lo único que quiero es agradecerle a la gente de Rioja. La reacción que tuvieron fue espectacular, gracias a la gente es que esto no ha sido una tragedia porque había mucha gente en un mismo lugar”.

“Vi como unos ayudaban a otros, obviamente dentro de la confusión, el susto y la desesperación. La verdad es que el resultado es lo que me importa. No hubieron heridos y dentro de lo que vi, todos se fueron a sus casas asustadísimos. Lo más importante es que no hubo heridos”, señaló el exvocalista de Ádammo.

Saldo del terremoto en la Amazonia peruna

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Perú reportó que el terremoto dejó un saldo de 2 personas fallecidas. También se tienen reportes de 15 personas heridas, 226 familias damnificadas y 284 afectadas; 284 casas afectadas y 228 inhabitables; 22 colegios afectados y 4 inhabitables; 26 centros de salud, 6 locales públicos, 11 templos afectados y 1 puente colapsado.

El temblor fue tan intenso que se sintió en otros países como Ecuador, Colombia y Venezuela.