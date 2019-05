Enrique Iglesias ha conquistado el corazón de sus fans en miles de ocasiones. Ya sea por su carisma, su inmenso talento o por la forma en la que interpreta sus canciones. Sin embargo, el intérprete no ha vuelto a ser el mismo desde le nacimiento de Lucy y Nicholas, los hijos que tuvo con su pareja, la tenista Anna Kournikova. Y es que desde ese momento, Enrique se ha convertido en una persona más abierta y pasó de ser muy discreto con su vida privada, a compartir con todos sus seguidores los momentos más dulces de la relación con sus pequeños.

Y no solo eso, ahora podemos darnos cuenta que aunque Enrique se muestra de lo más imponente cuando está arriba de un escenario, la realidad es que el intérprete de Héroe tiene alma de niño, por lo que su relación con sus dos hijitos es de lo más divertida. Así quedó demostrado con un video que el español recientemente compartió en sus redes sociales, en el que se deja ver de lo más divertido jugueteando en el jardín de su casa, mientras los hermosos Lucy y Nicholas celebran a carcajadas las ocurrencias de su papá.

Enrique Iglesias es el papá más divertido. Video: @enriqueiglesias

“Tres niños en este video”, ha sido el título que Iglesias ha elegido para este tierno clip, en el que sus pequeños se vuelven los protagonistas con sus lindas risitas. Hasta el momento, el video acumula más de 1 millón 600 mil reproducciones y entre los comentarios destacan el de su hermana menor, Cristina Iglesias y el de otros famosos como Luis Fonsi, Lili Estefan, María Celeste Arrarás, entre otros.

No cabe duda de que Enrique es un excelente padre, que procura pasar tiempo de calidad con sus pequeños, a pesar de que en ocasiones tiene que ausentarse de casa, debido a sus giras. Sin embargo, el cantante ha aprendido que ahora no hay nada más importante que su familia. Así lo hizo saber en una recientemente entrevista con el programa Un Nuevo Día (Telemundo), en la que habló de cómo vive esta nueva faceta de su vida. “Es una etapa hermosa. Ahora cuando voy al estudio, cuando ya son las ocho de la noche, digo: ‘lo mejor es que me regrese a casa’. Estoy feliz, verlos…. no te importa absolutamente nada más, solo ellos”.

Recibe el cariño de su padre

Aunque en el pasado Enrique Iglesias no tuvo la mejor relación con su padre, el legendario cantante Julio Iglesias, parece que eso ha quedado en el pasado y que cualquier aspereza quedó limada entre ellos. Así lo dejó en claro el patriarca de la famosa dinastía Iglesias, al compartir un dulce mensaje de cumpleaños para su hijo Enrique, quien el pasado 8 de mayo cumplió 44 años.

A través de sus redes socuiales, Julio Iglesias compartió dos fotografías del pasado, en las que se le ve disfrutar de la compañía de un joven Enrique, quien muy sonriente posa al lado de su famoso padre. Junto a las postales el intérprete escribió: “Felicidades hijo mío”.