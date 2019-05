Guillermo del Toro cambió el destino de 12 estudiantes mexicanos con tan solo un 'tuit'

No cabe duda, ¡Guillermo del Toro es un auténtico creador de sueños! Y no hablamos solo de sus películas y sus terroríficos personajes. Nos referimos a la noble acción que tuvo con unos pequeños mexicanos, quienes estaban a punto de ver su sueño truncado por falta de recursos económicos. Sin embargo, el ganador del Oscar les acaba de cambiar la vida.

Hace unos días, se dio a conocer que los 12 integrantes del equipo mexicano que participará en la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC, por sus siglas en inglés), a realizarse en agosto próximo en Sudáfrica, no podrían asistir a tal cita debido a que no alcanzarían a cubrir los gastos que implicaba el viaje. La noticia se hizo viral y llegó a los oídos de Guillermo del Toro, quien a través de Twitter hizo un anuncio con el que se ganó el corazón de sus seguidores: “A ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos”, escribió el director.

A. ver, les ofrezco cubrir los boletos de avión para todos los 12 integrantes del equipo de Olimpiadas Matemáticas en Sudáfrica. @CDMXOMM los sigo- envíenme un DM por favor. Abrazos. https://t.co/GfLf2XFCgY — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de mayo de 2019

El gesto fue aplaudido por sus seguidores, pero sobre todo, por aquellos pequeños genios de las matemáticas que ahora podrán asistir y poner el nombre de su país muy en alto. A través de la cuenta de Instagram @CDMXOMM, que representa al equipo mexicano, agradecieron su al director de la película The Shape of Water. “Emocionados, pero sobre todo motivados para darle a México lo que se merece, agradecemos a la comunidad tuitera y a otros donantes su apoyo a equipo olímpico rumbo a Sudáfrica, y al maestrísimo @RealGDT”, escribieron dando a conocer que además, del Toro también pagará los pasajes de otro de los equipos que asistirá a una competencia en Inglaterra.

Ayudando siempre al talento

No es la primera vez que Guillermo del Toro muestra su preocupación por apoyar aquellos jóvenes con potencial, pero que por falta de dinero o de apoyo, no tienen la facilidad para pagarse un viaje al extranjero. Justo como sucedió en 2018, cuando del Toro otorgó becas a tres mexicanos para que pudieran estudiar una maestría en Artes en la Escuela de Imagen Gobelins, en Francia. Sin embargo, y a pesar de la gran ayuda del director, uno de los tres beneficiados no contaba con los recursos para pagar el costoso viaje, por lo que solicitó ayuda a su gobierno local.

Tal y como sucedió con los niños matemáticos, el caso del joven llegó a Guillermo, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: "Respecto a las becas: Las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien NO TIENE, pero DEBERIA tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece. Se cubrirá el boleto”, regresándole así la esperanza al joven que veía su sueño trucando y que ahora lo podrá hacer realidad.