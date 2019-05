John Travolta asegura que fue el cantante Pitbull quien lo motivó a dejar las pelucas en el pasado

Para nadie era un secreto, John Travolta llevaba años ocultando su calvicie debajo de pelucas que lo hacían lucir como hace más de 40 años, cuando enamoró a las jovencitas de la época con su personaje del rebelde Danny Zuko, un galán rocanrolero que era conocido por su mítica cabellera oscura. Sin embargo, el actor poco a poco ha ido asumiendo su nueva realidad y ahora luce con orgullo su cabeza totalmente rapada.

VER GALERÍA

Aunque le tomó un tiempo asumir su nuevo look, el actor ha tomado la decisión de mostrarse al natural y tal y como es, ayudado en gran parte por otro famoso que al igual que él, ha asumido su calvicie y ha hecho de ella su sello particular. Se trata del cantante Pitbull, quien de acuerdo a las declaraciones de Travolta, lo ha ayudado a tomar la decisión de dejar las pelucas en el pasado.

VER GALERÍA

"Hice una película llamada From Paris With Love y me acostumbré a ello (a no llevar cabello). Además me hice amigo de Pitbull y ya sabes que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que estar unidos y tanto él como mi familia me motivaron a hacerlo", explicó a Lena Waithe, presentadora sustituta del show Jimmy Kimmel Live!, durante una entrevista para promocionar su más reciente filme The Poison Rose, en el que además comparte créditos con su hija Elle Bleu Travolta, quien también estuvo presente en la entrevista.

VER GALERÍA

"Un buen amigo mío, Armando Pérez, Pitbull, él vive su vida así. Él siempre me mandaba fotos, yo con pelo, y les colocaba encima una foto sin cabello y decía ‘Yo lo prefiero así’. Entonces pensé…A lo mejor es hora de hacerlo", relató el actor de Saturday Fever sobre el momento en el que decidió adoptar su nuevo look. Cabe destacar que en redes sociales, el ojiazul no ha parado de recibir halagos por su nueva imagen y sus fans destaca lo sexy que luce con este nuevo ‘corte de pelo’.

Más noticias como esta:

- John Travolta muestra su lado más protector con su hija Ella

- Se cumplen 40 años de 'Grease': así han cambiado sus protagonistas

La foto que lo inició todo

Fue en enero de este año cuando Travolta hizo su ‘primera aparición oficial’ con la cabeza completamente rapada. A través de su cuenta de Instagram el actor publicó una selfie en la que posa al lado de su bella hija Ella. John nunca imaginó que su fotografía se haría viral y que sus fans de alrededor del mundo celebraran su nuevo look. En la misma entrevista, el también cantante dijo sentirse sorprendido por la reacción de su público, pues nunca imaginó que fuera a recibir ese nivel de aceptación, ni que volvería a convertirse en el centro de la conversación en redes sociales.

VER GALERÍA

“¡No! (creí que me convertiría en viral) Es simplemente un corte de cabello”, respondió el también bailarín, recordando que la última vez que se vio involucrado en una conversación masiva en redes sociales fue cuando cambió el nombre a Idina Menzel durante la entrega del Oscar 2014.