Toni Costa habla de los planes de boda con Adamari López y da detalles sobre la posible fecha

Sin duda alguna, la fecha más esperada para los fans de Adamari López y Toni Costa es el día en el que por fin llegarán al altar. Y aunque la pareja parece estar más cerca que nunca de convertirse en marido y mujer, al parecer los seguidores del par de guapos tendrán que esperar un poquito más. Así lo hizo saber el bailarín español, quien dio algunos detalles de lo que será su gran día.

Al ser cuestionado sobre su boda y la fecha elegida el coreógrafo de Univision sorprendió a más de uno al revelar la posibilidad de que su gran día tal vez tenga que postergarse hasta el 2020, a pesar de que a principios de año Toni prometía que junto a Adamari, por fin se darían el tan esperado ‘Sí, acepto’. “Queremos (que sea) este año pero estamos barajando otra fecha para el año que viene”, explicó ante los micrófonos del programa Suelta la Sopa (Telemundo).

El prometido de ’Ada’ continuó explicando que el retraso se debe a las complicadas agendas de trabajo de ambos, lo que les ha impedido poner manos a la obra en lo que será su gran día. “Hay muchos compromisos y hay que cuadrar bien agendas”, expresó. “Una boda no es un día, son muchos más porque después te tienes que ir de luna de miel, así es que es una cosa para hacerla con calma para disfrutarlo”, agregó.

A finales de enero de 2019, Toni Costa sorprendió al revelar, que tras siete años de relación y una bella hija de por medio, él y Adamari López por fin llegarían al altar, decisión que tomaron luego de que como familia enfrentaran una dura etapa a finales del año pasado, cuando la presentadora de Un Nuevo Día (Telemundo) estuvo internada por varias semanas debido a una complicación en las vías respiratorias.

“(La enfermedad de Adamari) Nos une más, nos une más porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello y la verdad que esto sirvió para yo estar mucha más metido y cuando todo acabó, todo era como una unión mucha más fuerte que de hecho, ¡este año nos casamos!”, reveló en entrevista con el programa Despierta América (Univision).

En busca del vestido perfecto

A pesar de que la boda no podría realizarse este año, la ‘Chaparrita de Oro’ ya comenzó a buscar el ajuar con el que planea llegar al altar del brazo de su guapo prometido. Con ayuda de la producción de Un Nuevo Día, la también actriz pudo admirar alugnos modelos, los cuales la dejaron fascinada. Además de esto, la reconocida diseñadora de novias, Rosa Clará, le envió un mensaje y aseguró que para ella y su casa de modas sería todo un placer estar a su lado en ese momento tan especial.

“Me encanta Rosa Clará y veo que me averiguó bien las cosas que me gustan porque ciertamente, el escote v es algo que me favorece, que me alarga el cuello, que me hace verme más estilizada”. También aseguró que le encantaría reunirse con ella. “Voy a ir a visitarla para ver si encuentro mi vestido perfecto para mi boda”.