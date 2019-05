En unos días, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan debutarán como papás y podrán tener entre sus brazos a su bebé. Tras una babymoon relámpago en Italia, la pareja regresó a Londres para ultimar detalles. En lo que llega el anhelado día, la modelo se prepara para el nacimiento de su primer hijo, mientras el futbolista ensaya para ser un papá ejemplar. El mexicano de 30 años incluso ensaya cómo empujar correctamente un cochecito de bebé y verlo así de ilusionado, es lo más tierno que verás el día de hoy.

El jugador del West Ham United F. C. reveló una fotografía en la que se deja ver como todo un futuro papá primerizo empujando una carriola por las calles de Londres. “¡Practicando! ¿Cómo ven?”, indicó el delantero, quien no puede esperar más para hacer realidad el sueño de convertirse en padre. Los fans de Hernández no tardaron en reaccionar a la encantadora imagen y aseguraron que sería un padre increíble.

Tanto Javier como Sarah están disfrutando plenamente de la recta final del embarazo y no pueden esperar más para ver la carita de su bebé, el cual será un varoncito.

A su regreso a la capital inglesa, la pareja se reencontró con sus amistades, así como con algunas celebridades. Javier y Sarah coincidieron con el cómico James Corden. En un breve video compartido en Internet, se aprecia a los tres conversando amenamente e intercambiando risas. Javier escribió sobre el video: "¡Gracias por los consejos!". Aunque no se sabe de que estaban hablando, podría ser que el tema central de la plática fuera la pronta llegada de su bebé, y si Corden se ha hecho experto en algo es en ese tema. El inglés es el afortunado padre de tres niños: Carey, Max y Charlotte. Al ver a los futuros papás, lo más probable es que les haya dado uno que otra valiosa recomendación.

2019, el gran año de Javier y Sarah

La modelo y el futbolista anunciaron en enero que estaban esperando a su primer hijo en común. Dos meses más tarde, detallaron que el bebé que venía en camino sería un varón. Pero ese no fue el único anuncio importante, ya que, a finales de marzo, revelaron que se habían casado. Esa declaración fue la confirmación de los reportes que Telemundo había dado a conocer, en los que se aseguraba que la pareja se había dado el ‘sí, acepto’ en un registro civil en la ciudad de Chula Vista, en California.