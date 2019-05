Johnny Lozada y su esposa Sandra Meléndez están de festejo, pues el día de hoy cumplen 27 años de casados. El matrimonio, el cual se caracteriza por ser uno de los más sólidos del espectáculo, se dedicó los mensajes más tiernos, además de compartir lindas fotografías de estos casi 30 años juntos, en los que han formado una bonita familia.

El presentador de televisión dio a conocer una serie de fotografías en las que aparece al lado de Sandra y su familia. Inspirado por esta fecha tan especial, Johnny escribió para ella un mensaje de lo más romántico, en el que dejó ver que está tan enamorado como el primer día.

La dedicatoria empieza así: “Un día como hoy hace 27 años me casé con una mujer maravillosa llamada Sandra Meléndez que desde el primer momento en que la vi me enamoré de su belleza, simpatía y el gran ser humano que es, gracias a nuestro gran amor nacieron tres tesoros que han sido su mejor regalo en la vida”.

El ex Menudo agradeció a su esposa por ser su más grande fortaleza. “Gracias por comprenderme, por ayudarme a ser mejor persona, por darme fuerzas en momentos difíciles y aunque sabes que no soy perfecto siempre me dices que soy el mejor”.

Johnny concluyó su amorosa felicitación de aniversario con un lindo pensamiento. “Gracias por los hermosos momentos que me has hecho pasar por que malos no recuerdo. Siempre quise tener una pareja para poder envejecer juntos y te encontré. Hoy desde la distancia por mí a veces complicado trabajo y con lágrimas en mis ojos le digo al mundo que estaré el resto de mi vida a tu lado. Te amo”.

Amigos cercanos a la pareja como Karla Monroig y Adamari López reaccionaron a esta publicación y los felicitaron por formar tan linda pareja. La conductora de Un Nuevo Día –con quien Johnny tiene una gran amistad—les deseó lo mejor: “¡Qué belleza de mensaje, mi querido compadre! ¡Felicidades! Los adoro… Me encanta tenerlos como modelo y ejemplo de pareja”.

Esposa enamorada

Sandra Meléndez no tardó en responder el mensaje de su esposo e hizo lo propio. La joven abuela reveló una linda postal junto a su amado y la acompañó con unas bonitas palabras. “Este papisongo y yo celebramos hoy nuestro aniversario! 27 añitos de casados, casi nada. Gracias por amarme y por querer vivir tu vida conmigo”.

Meléndez continuó: “Gracias por el fruto más bello de nuestro amor, nuestros hijos, gracias por todo tu esfuerzo por sacar a nuestra familia hacia adelante y gracias porque siempre hemos sido tu prioridad. Te amo y si me tocara elegir nuevamente te elegiría a ti mil veces”.