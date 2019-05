¿A cuál de sus exparejas Marc Anthony dedica sus canciones? Te sorprenderá la respuesta

Aunque pareciera que hay canciones de Marc Anthony con dedicatoria especial para sus exparejas, el propio cantante se ha encargado de desmentirlo. Según él, sus profundas y contagiosas canciones no tienen nada que ver con Dayanara Torres, Jennifer Lopez o Shannon de Lima, mujeres con las que compartió momentos especiales de su vida.

VER GALERÍA

En una entrevista con el locutor Enrique Santos –quien por cierto es uno de sus mejores amigos –‘El Flaco’, como lo llaman de cariño, conversó acerca de su nuevo disco OPUS, su primer álbum en 6 años, y como era de esperarse, los temas del corazón salieron a relucir.

Santos dijo en la amena conversación que mucha gente pensaba que grandes temas como Ahora quién, Tu amor me hace bien o Valió la pena estaban dedicados a sus exparejas. El intérprete de 50 años respondió, entre risas: “La pregunta es ¿para cuál? Todo lo que tengo son 'exes'. Pero cada una se presta para una canción diferente. Algunas canciones se tratan de amor, de desamor”.

El cantante de Parecen viernes indicó que sus temas eran más como narraciones y que eran simplemente canciones, no dedicatorias. “Son como historias cortas, no pienso en nadie en particular cuando grabo una canción”.

VER GALERÍA

Marc Anthony también compartió con Enrique Santos el mejor remedio para sanar un corazón roto: “Tiempo. Va por etapas, dolor, enojo, negación, tienes que ir por todo el proceso”.

Acostumbrado a proteger su vida privada, el cantante descartó que en un futuro vaya a crear una bioserie, pues asegura que sus momentos más privados prefiere compartirlos con los suyos y que, además, no tiene interés en dar un vistazo a los capítulos más tristes de su vida. “¿Para qué quiero revivir esos momentos que me dolieron tanto en el pasado? No creo que escriba un libro o poner mis asuntos por ahí, por eso mejor hablo contigo”.

Loading the player...

“Dejo eso para mis amigos, o mi familia. Esas experiencias las comparto con gente que lo necesita y soy bueno con eso. No voy a escribir un libro para compartir mi historia. Los que necesitan saber mi historia ya la saben...”, indicó el intérprete. “Tengo un tatuaje de una frase de mi mamá que dice ‘el que sabe no habla y los que hablan, no saben’… no es para que lo sepa el mundo, lo mantengo privado”, señaló.

Más notas como esta:

- ¡Todo un latin lover! Las guapas mujeres que ha conquistado Marc Anthony

- ¡Exclusiva! Don Felipe Muñiz, padre de Marc Anthony: 'Todo lo que tengo y mi felicidad se la debo a Marc'

¿Irá por la cuarta boda?

Tras haber pasado por el altar en 3 ocasiones, el padre de Marc Anthony no cree que su hijo se anime a hacerlo de nuevo. En una entrevista exclusiva con HOLA! USA, el señor Felipe Muñiz compartió que su hijo es un hombre muy apasionado, pero que en este momento no está interesado en otro matrimonio.

“No creo (que se vuelva a casar). Marc está disfrutando la vida. Me parece que las mujeres son el regalo más lindo que Dios le ha hecho a los hombres y él una vez dijo en una entrevista que era “un romántico empedernido”, así que salió a mí, porque también soy un romántico empedernido (risas).