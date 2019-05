No cabe duda, el éxito de Luis Fonsi cada día crece y gracias a sus nuevas canciones se mantiene en lo más alto de las listas de popularidad. Uno de los hits que está sonando fuertemente en las radios, es el que interpreta al lado de Nicky Jam y Sebastián Yatra y que lleva por nombre Date la Vuelta. Sin embargo, parece que Fonsi quiere darle un nuevo aire a esta canción y ha llamado a los dos artistas que colaboran con él esta canción, para hacer una versión distinta del tema.

El intérprete de Despacito retó a sus colegas, de una forma muy divertida y a la vez tierna, para que cada uno haga un remix de la canción que interpretan juntos, usando un filtro de Snapchat que te hace lucir como una niña con colitas, dientes gigantes y unas enormes gafas. Luis Fonsi ha puesto el ejemplo a sus famosos compañeros y compartió su video a través de su cuenta de Instagram.

“Nicky Jam y Sebastián Yatra... a que no se atreven a hacer estar versión de #DateLaVuelta. Nahhhhh, ustedes no se atreven.... nah”, escribió el boricua debajo de su hilarante video en el que se le escucha cantar de una forma muy divertida. Por lo pronto, Fonsi ya obtuvo respuesta de Yatra, quien al parecer no sabía dónde encontrar el famoso filtro, por lo que preguntó: “jajaja, ¿dónde encuentra uno eso?”, escribió en la sección de comentarios. “En Snapchat”, replicó Fonsi. Sin embargo, ninguno de los dos artistas retados ha compartido su video.

Hasta el momento, el divertido clip del cantante acumula más de 130 mil reproducciones y entre los comentarios destacan los de famosos como Olga Tañón, Pablo Alborán y Alejandro Sanz, quienes le han hecho saber al guapo cantante que su video los ha hecho reír muchísimo.

No escucha sus canciones

A pesar de que su éxito Date la Vuelta tiene más de 36 millones de reproducciones en Youtube y su canción Despacito fue un fenómeno viral que lo llevó a ser escuchado a todos los rincones del planeta, el cantante admite que cuando está fuera del escenario prefiere no escucharse a sí mismo y tiene buenas razones para hacerlo.

“No me escucho. No es que me moleste, si la ponen en un restaurante donde estoy, no mando a que la quiten, pero si voy en mi auto no las pongo”, dijo en entrevista con el diario mexicano El Universal. “Detrás de cada canción, antes de haber sido lanzada, la escuché mil veces, ya dejan de ser mías, a mí lo que me gusta es cantarlas”, destacó.