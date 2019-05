Maky Soler anunció su regreso a la pantalla chica después de una década de ausencia. La actriz y modelo argentina se une al equipo de ¡HOLA! TV como conductora de La Hora Hola, una nueva etapa en su vida que la tiene muy contenta. Maky compartió con sus seguidores esta gran noticia que generó un sinfín de felicitaciones y comentarios positivos, entre ellos el de su aún esposo, Juan Soler.

Con un vestido blanco con estampado florar rojo, Maky posó en el foro de ¡HOLA! TV para dar la buena nueva. "¡¡Hoy es el comienzo de una nueva etapa!! ¡¡Estoy feliz, pero sobre todo muy agradecida!! A todos los que están en mi vida y día a día me empujan me alientan y me contienen", escribió Maky con mucha alegría.

"¡¡Espero ser siempre un ejemplo para mis hijas!! Y demostrarles que en esta vida con alegría y gratitud todo es posible", agregó bastante motivada por esta oportunidad. De inmediato, los comentarios de felicitaciones empezaron a visualizarse.

Jacky Bracamontes, Lola Ponce, Daniela Magun, y Claudia Lizaldi son algunas de las amigas que escribieron para Maky. Pero el que más llamó la atención fue el de su expareja, Juan Soler. Con mucho cariño y respeto, el actor le escribió a la madre de sus hijas.

"Muchas felicidades y alegrías en esta etapa. Eres el mejor ejemplo para nuestras hijas... ¡¡Ídola!!", expresó Juan Soler. Maky, al ver el bello mensaje, además de marcarlo con un 'me gusta', replicó con varios emojis de corazones rojos.

Maky Soler, dedicada a su papel más querido, el de mamá

El regreso de Maky a la televisión llega luego de una ausencia de 10 años. La argentina optó por alejarse de las cámaras para dedicar su tiempo por completo a sus hijas Azul y Mia.

Las niñas se sintieron muy orgullosas por el nuevo trabajo de mamá, y en la presentación de Maky como conductora contó: “Están muy orgullosas, (me dicen) ‘wow mamá, vas a estar en un programa y te vamos a ver en la tele'", recordó.

Maky se suma a este proyecto como conductora alterna, pues la titular, Natahsa Cheij, estará lejos de las cámaras para recibir a la cigüeña y después pasar tiempo con su bebé.

Para Maky, la oportunidad la tiene muy emocionada, tal como ella misma lo reveló: "La verdad estoy feliz, es para mí un sueño estar aquí, es un canal que quiero, que respeto, al que le he abierto mi corazón… Me encanta ser parte de esta familia”, dijo muy contenta.

