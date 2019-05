El pasado 21 de mayo se dieron a conocer a todos los nominados para los Premios Juventud 2019. Como era de esperarse, Thalía ha sido considerada en tres de las 24 categorías y su emoción es tal, que ha decidido compartirla con todos sus seguidores.

Loading the player...

A través de Instagram Stories la cantante publicó una serie de videos en los que se mostró de lo más feliz por haber sido considerada para esta divertida entrega.

“Yo estoy así como que en shock, porque me acabo de enterar que tengo tres nominaciones para Premios Juventud”, dice en uno de los clips con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, en el video que le siguió, la también actriz estalló en júbilo. “¡Pequeños retoños de la vida y el amor”, le dijo a sus seguidores. “¡Qué impavidez, que cosa más exquisita, jugosa y jocosa tener estas nominaciones!”, agregó.

Thalía continuó hablando a sus followers, pidiéndoles ahora sus votos para poder llevarse los tres premios a casa, durante la gala que se llevará a cabo el próximo 18 de julio, en el Watsco Center de Miami. “Cariños a votar…”, dijo la cantante para después cantar una estrofa de su éxito Lindo Pero Bruto, la cual interpreta a dueto con Lali Espósito, quien por cierto, será una de las host del evento junto a la boy band CNCO y Alejandra Espinoza.

Las categorías en las que Thalía está nominada son: Esto Sí es BTS’, la cual premia al mejor video Behind the Scenes de los videoclips de las canciones de los nominados; Me Llama la Atención, categoría que reconoce a todos aquellos famosos que tienen una interacción constante con sus fans a través de sus redes sociales y Obsesionado con el Cabello, categoría que destaca a las celebridades que establecen tendencias a través de sus estilos de cabello.

Más notas como esta:

- Thalía lleva unas botas ¡a la cintura¡ que cuestan menos de $300 dólares

- ¡Vestida para impactar! Los increíbles looks de Thalía en la MET Gala

Más nominaciones

Además de sus tres nominaciones para los Premios Juventud 2019, Thalía también celebró el haber considerada en dos categorías de los MTV MIAW, gracias a sus increíbles publicaciones que a diario hace en sus redes sociales: Bomba Viral y Artista Viral.

No cabe duda de que la cantante tiene mucho que celebrar, pues en los últimos meses ha cosechado un sinfín de reconocimientos, gracias a las increíbles ventas de su más reciente álbum Valiente y por los millones de views de sus videclips No Me Acuerdo y Lindo Pero Bruto.