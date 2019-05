La relación que mantiene Cristobal Lander con su hija Oriana es muy especial. A través de sus redes sociales el actor suele compartir los momentos más lindos al lado de su hija y en ocasiones abre su corazón para expresar sus sentimientos respecto a la pequeña que tuvo con Gaby Espino. Justo como en su reciente publicación en Instagram en la que dedicó un tierno mensaje a su primogénita e incluso agradeció a su ex por su labor como madre de la hija que comparten.

“Que grande y hermosa estás mi vida, mi primer gran amor. Te veo y tengo mucha paz , parece poco tiempo pero ya son más de 10 años de estos viajes, que le suben y me bajan los latidos de mi corazón. Solo me queda agradecerle a Dios por tenerte no escogimos estar separados pero nuestro amor está intacto”, escribió el guapo venezolano junto a una linda fotografía en la que se puede observar a la bella Oriana mirar a su padre a los ojos con mucho amor.

El actor continuó con sus palabras, ahora hablándole a la nueva presentadora de Master Chef Latino y madre de Oriana y también a quien se ha convertido en su segundo padre, el cantante Jencarlos Canela, quien fue pareja de Espino y también es padre del segundo hijo de la también actriz. “Gracias Gaby por hacer tan buen trabajo de padre y madre. Tu Jencarlos, mi brother, por ser su figura paterna mientras yo no estoy, sin duda somos un gran equipo. Hasta pronto mi cuchufleta te amo”, finalizó.

El gesto del actor fue correspondido por Gaby, quien le dio like a la publicación. Mientras que Canela respondió con otro efusivo mensaje. “El honor más grande de mi vida, brother. ¡Gracias a ti! La hija que la vida me dio. Te amo bro”, escribió debajo de la publicación de Lander que ya acumula más de 69 mil likes.

Una niña, tres hermanos

Para fortuna de Oriana, sus papás le han dado tres guapos hermanitos con los que comparte los mejores momentos de su niñez. Por un lado, Gaby Espino es también mamá del simpático Nickolas Canela, fruto de su relación con el actor y cantante Jencarlos Canela, al que conoció mientras trabajaban en la telenovela Más Sabe el Diablo y de quien se separó en 2014.

Cristobal Lander también es padre Massimo y Cristobal Lander, dos pequeñitos que nacieron de la relación que el actor mantiene con la actriz Paula Bevilacqua desde hace unos años.