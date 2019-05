Luego de pasar casi un mes alejado del ojo público, Carlos Ponce ha regresado y sus fans están encantados. Para su triunfal retorno, el actor les dedicó un mensaje, y en dicho texto dejó ver lo bien que le sentaron estas semanas alejado de los reflectores. El artista acompañó el texto con una imagen que refleja a la perfección su sentir. A finales de abril –a unos días de que se diera a conocer su ruptura con Karina Banda –Ponce tomó la decisión de hacer una pausa y pasar un tiempo apartado del medio.

En el mensaje dedicado a sus fanáticos, el cual estaba acompañado por un clip, Ponce escribió: “Hola Poncetidos. Los extrañé mucho, pero me hacía falta el descanso y la concentración. La mente es como el agua. Cuando está en calma y paz, puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada, puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja. Mi paz no es negociable. ¿De qué me perdí? ¡Cuéntenmelo todo! Mi paz no es negociable”.

Sus fieles seguidores no fueron los únicos emocionados por su regreso, sino que también varios de sus colegas. El actor Cristián de la Fuente bromeó con él y le comentó: “Llámame mejor y te cuento”. La presentadora Jessica Carrillo se sumó a los mensajes de bienvenida: “Te ves muy bien amigo. Bienvenido de regreso”. Otra que se alegró por Carlos Ponce fue Rashel Díaz, quien le dejó unas cálidas palabras: “Que bueno tenerte de regreso”.

El fin de su relación con Karina Banda

A mediados de abril, la pareja dio a conocer que habían decidido poner punto final a su relación. Fue la propia presentadora quien confirmó la noticia en el programa El Gordo y La Flaca durante una conversación en vivo con Raúl de Molina.

“Ya no somos novios”, afirmó ante las cámaras de televisión a poco más de un año de noviazgo con Ponce. A mediados de 2018, la presentadora compartió con sus seguidores que había iniciado una relación el actor, sin embargo, lo suyo no prosperó.