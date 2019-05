En la mente y el corazón de Dayanara Torres siempre vivirá uno de los momentos más especiales de su vida: el día en el que se convirtió en Miss Universo. Aquella fecha, en 1993, cambió por completo todo su panorama, y la hizo sonreír como nunca antes. Las experiencias que la corona le llevó fueron algo que pudo compartir con su país natal, Puerto Rico, y que la hicieron sentir orgullosa. Por ello es que este 21 de mayo, Dayanara Torres recordó con gran emoción aquel día en el que la felicidad estaba en su máximo esplendor.

VER GALERÍA

Dayanara Torres fue coronada como Miss Universo el 21 de mayo de 1993, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En ese entonces tenía sólo 18 años de edad. Dayanara regresó a su natal Puerto Rico para celebrar con su pueblo el triunfo de su belleza, en medio de una euforia que era palpable.

Notas relacionadas:

- ¡Mamá orgullosa! Dayanara Torres ayuda a su hijo mayor a prepararse para su noche de graduación

- Dayanara Torres, sonriente y de fiesta de la mano de su mejor amiga

Con gran emoción, Dayanara Torres recordó aquel día, y para compartir parte de esas memorias compartió un video de su recorrido por la Calle Fortaleza en Puerto Rico, en donde la gente la veía pasar entre gritos de emoción. "Mi sonrisa... lo dice todo", expresó este martes la ex Miss Universo sobre aquel video en el que se le ve con un vestido rojo straplees, la gran corona y la banda de Miss Universo.

Loading the player...

Con una bandera de Puerto Rico en la mano derecha y una sonrisa que reflejaba su felicidad, Dayanara recorrió la calle en auto. Detrás de ella, un desfile de animadoras la seguían con una coreografía bien ensayada mientras ella empezaba su reinado.

"Era una bebé", expresó para después reflexionar y darse cuenta de que ahora su hijo mayor tiene la misma edad que ella tenía el día que cumplió su gran sueño de convertirse en reina de belleza

VER GALERÍA

De aquel día han pasado 26 años en los que Dayanara, además de Miss Universo, se convirtió en actriz, madre, modelo y hasta bailarina en el reality Mira Quién Baila. Su sonrisa no ha cambiado a pesar de los duros golpes que ha recibido emocionalmente, y se mantiene fuerte ante cualquier situación.

Dayanara Torres, el rostro de una mujer positiva

Haber ganado una de las ediciones de Mira Quién Baila marcó su regreso al showbiz. Desde entonces Dayanara empezó a compartir más detalles de su vida privada. Los buenos y los malos. Uno de los más recientes es el cáncer de piel con el que fue diagnosticada y que hizo público a principios de año.

La enfermedad, además de hacerla requerir un tratamiento complicado, fue motivo para que su ex prometido Louis D'Esposito se alejara de su lado. De acuerdo con reportes de People en Español y Univision Entretenimiento, Louis le habría dicho a Dayanara que esta situación lo rebasaba: “Su prometido le dijo ‘es too much para mí’”.

VER GALERÍA

La fuente cercana a la jueza de Mira Quién Baila All Stars agregó: “Le dijo que tenía mucho trabajo y que era demasiado para él”. Con mucha fortaleza, Dayanara Torres enfrentó la situación y hasta hace unos días aún mostraba al mundo las fotos junto a él.

A pesar de la decisión de D'Esposito, Dayanara cuenta con el apoyo de sus familiares, hijos, amigos y admiradores durante el difícil tratamiento al que se enfrenta. Y por muy difícil que sea, la ex de Marc Anthony sigue mostrando una sonrisa natural y sincera, tal como lo hacía hace 26 años, cuando fue coronada como Miss Universo.