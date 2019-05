Rául de Molina y su esposa Mily de Molina no podrían estar más felices, pues durante los últimos días han disfrutado de la compañía de su hija Mía. Desde el otoño pasado, la joven vive en Washington D.C. para estudiar en una universidad de la capital del país, y como era de esperarse, este cambio sí que ha afectado a sus padres. Así que, en cada oportunidad que tienen, los tres se reúnen y se dejan ver como una linda familia. De hecho, hace unos días Raúl dio a conocer una serie de imágenes en las que aparece con su esposa y de su hija, pero al parecer no a todos sus fans agradaron esas instantáneas y el presentador salió en defensa de Mía.

El conductor de El Gordo y la Flaca (Univisión) reveló unas fotos del grandioso día que había pasado al lado de su familia, y uno de sus seguidores no tardó en comentar acerca de la joven de 19 años. “Con cara de aburrida todo el tiempo que horrible muchacha”, escribió un usuario. La crítica hacia su hija no pasó desapercibida y Raúl le respondió de la forma más simple: “Entonces no le veas la cara”.

Otros más se preguntaron la razón por la que la joven iba en el asiento del copiloto, mientras Mily ocupaba el asiento trasero. Incluso hubo quienes la llamaron ‘caprichosa’, a lo que el comunicador contestó: “A mi esposa no le importa y siempre ha dejado a Mía sentarse adelante”. La actitud de Raúl, así como la paciencia que tuvo para responder a esos mensajes, dejó sorprendidos a sus fans, quienes celebraron que saliera en defensa de su familia.

Siempre cuidando de Mía

Esta no es la primera vez que Raúl ha defendido a su hija de los comentarios negativos. En abril de 2017, la joven –quien suele ser discreta con su vida personal—apareció en People en Español. A través de varias páginas, la joven reveló algunas de sus experiencias personales, secretos de belleza además de dar un vistazo a su personalidad. Sin embargo, parece que a algunas personas no les agradó el reportaje de Mía y arremetieron contra ella.

Ante las cámaras de El Gordo y la Flaca, Raúl habló sobre esos ataques y pidió a la gente que se mesuraran con ella, pues era tan solo una chica. “Estoy feliz porque salió este artículo en People en Español y mucha gente, obviamente, se ve les ve la envidia y empezaron a decir: ‘¿Qué hizo para salir aquí?, ella no ayuda en nada’”.

“¿Y usted, señora qué sabe si mi hija ayuda o qué es lo que hace? Fue aceptada en una de las mejores universidades de los Estados Unidos; de todas en las que aplicó, solo una no la aceptó, todas las demás sí lo hicieron”. El comunicador de 60 años añadió: “Reporto la vida de los artistas, no me meto con los niños. Me parece feo que la estén criticando”.