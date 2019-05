Premios Juventud 2019: conoce las nuevas categorías y a todos los artistas nominados

La noche de los Premios Juventud 2019 cada vez está más cerca y este año pinta para ser una gala de lo más emociónate. En esta ocasión la divertida entrega de premios se llevará el próximo 18 de julio y los host serán nada más y nada menos que los integrantes de la exitosa boy band CNCO, la guapísima Lali Espósito y la siempre bella Alejandra Espinoza. Además, el preshow de este gran evento será conducido por Clarissa Molina y Borja Voces.

Todo está listo para la gran fiesta del verano y los nominados ya han sido anunciados. A través de Facebook Live, Alejandra, Clarissa y Borja dieron a conocer a los candidatos a ser galardonados en las 24 nuevas categorías, que fueron creadas con base en la actividad en redes sociales, el género musical, el estilo, los looks, las coreografías y hasta los videoclips de todos los artistas contemplados en estas categorías.

A continuación, la lista completa de los nominados a los Premios Juventud 2019:

El PRODUCTOR QUE SIEMPRE NOMBRAN (cuando un artista menciona el nombre del productor en su canción)

- Chris Jeday

- DJ Luian & Mambo Kingz

- Gaby Music

- Hi Music Hi Flow

- Ovy On The Drums

- Play-N-Skillz

- Paloma Mami 8 Sergio George

- Rauw Alejandro

- Sky Rompiendo

- Tainy

NUEVO EN U.S.A., PERO CONOCIDO EN CASA (artista nuevo en Estados Unidos pero exitoso en su país)

- Cazzu

- Lali

- Paulo Londra

- Rosalía

- Tini

LA NUEVA GENERACIÓN URBANA (nuevo artista subiendo en la música urbana)

- Amenazzy

- Camilo

- Dalex

- DaniLeigh

- Camilo

- Eladio Carrion

- Lyanno

- Paloma Mami

- Rauw Alejandro

- Sech

LA NUEVA GENERACIÓN REGIONAL MEXICANO (nuevo artista subiendo en la música Regional Mexicana)

- El Fantasma

- Fuerza Regida

- Kanales

- Lenin Ramírez

- T3R Elemento

EL AGAVE DE LA MÚSICA REGIONAL (artista que mantiene viva la música del Mariachi)

- Alex Fernández

- Ángela Aguilar

- Christian Nodal

- El Bebeto

- Pipe Bueno

DEL REALITY AL STAGE (artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas)

- Amara La Negra

- Cardi B

- Carlos Rivera Tini

- CNCO

- Greeicy

CANCIÓN PARA EL CARRO (la canción que te mantiene cantando durante las horas del tráfico)

- Aerolínea Carrillo - T3R Elemento Ft. Gerardo Ortiz

- Baila, Baila, Baila – Ozuna

- Calma - Pedro Capó, Farruko

- 'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

- 'Ella Quiere Beber' (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

- 'Mia' - Bad Bunny Ft. Drake

- 'No Te Contaron Mal' - Christian Nodal

- 'Reggaeton' - J Balvin

- 'Reggaeton En Lo Oscuro' - Wisin y Yandel

- 'Un Año' - Sebastián Yatra, Reik

LA MÁS PEGAJOSA (la canción que no puedes dejar de cantar)

- 'A Través Del Vaso' - Banda Los Sebastianes

- 'Adictiva' - Daddy Yankee, Anuel AA

- 'Calma' - Pedro Capó, Farruko

- 'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

- 'Créeme' - Karol G, Maluma

- 'Ella Quiere Beber' (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

- 'Mia' - Bad Bunny Ft. Drake

- '¿Por Qué Cambiaste de Opinión?' - Calibre 50

- 'Por Siempre Mi Amor' - Banda MS

RITMO EN LA REGADERA (canciones que más disfrutamos en la ducha)

- 'Calma' - Pedro Capó, Farruko

- 'Con Calma' - Daddy Yankee Ft.Snow

- 'Con Todo Incluido' - La Adictiva

- 'Desconocidos' - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

- 'El Lujo de Tenerte' - Regulo Caro

- 'Imposible' - Luis Fonsi, Ozuna

- 'Me Gusta' - Natti Natasha

- 'Por Siempre Mi Amor' - Banda MS

- 'Secreto' - Anuel AA & Karol G

- 'Sola' - Manuel Turizo

- 'Un Año' - Sebastián Yatra, Reik

MULTI-TASKER: CANTANTE, COMPOSITOR, ESCRITOR (cantautor que está Hot!)

- Bad Bunny

- Daddy Yankee

- Espinoza Paz

- Maluma

- Ozuna

…QUIERO MÁS (artista que más consumo en las redes y quiero más de ellos)

- Anuel AA

- Bad Bunny

- Becky G

- Chiquis Rivera

- Luis Coronel

- Natti Natasha

- Nicky Jam

- T3R Elemento

- Ulices Chaidez

LA PAREJA QUE ENCIENDE LAS REDES (power couples' que nos cautivan en las redes.)

- Anuel AA & Karol G

- Becky G & Sebastian Lletget

- Chiquis Rivera & Lorenzo Méndez

- Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

- Prince Royce & Emeraude Toubia

ME LLAMA LA ATENCIÓN (nos hacen reír con ocurrencias y sus posts)

- Bad Bunny

- Becky G

- Chiquis Rivera

- Christian Nodal

- J Balvin

- Jennifer Lopez

- Mau y Ricky

- Nicky Jam

- Thalía

- Will Smith

CAMINO A LA CIMA (cada día tiene más seguidores en las redes)

- Ángela Aguilar

- Cierra Ramírez

- Isabela Moner

- Lunay

- Ryan García

TRIPLE AMENAZA (influencer que domina los 3 fuertes: plataformas digitales, televisión y radio)

- Baby Ariel

- Camila Mendes

- Lele Pons

- Rudy Mancuso

- Sebastián Villalobos

DOS SON MEJOR QUE UNO (amigos, hermanos o novios que crean contenido con frecuencia)

- Catherine Paiz + Austin McBroom

- Juanpa Zurita + Rudy Mancuso

- Karina Garcia + Mayra Garcia

- Niki DeMartino + Gabi DeMartino

- Sebastián Villalobos + María Laura

INFLUENCER CON CAUSA (en honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa)

- Ana Alvarado

- Bella Thorne

- Jaden Smith

- Juanpa Zurita

- Lin-Manuel Miranda

CREADORES Y COMEDIANTES (creadores de contenido que nos hace reír en las redes)

- Daniel El Travieso

- Erick Ochoa (SuperEEEgo)

- Jiapsi Yañez

- Mario Aguilar

- The Crazy Gorilla

DE ETIQUETA HIGH FASHION (visten High Fashion para desfile en la alfombra roja)

- Daddy Yankee

- Maluma

- Natalia Jiménez

- Ricky Martin

- Sofia Carson

SIEMPRE AUTÉNTICO (street style es su look personal a diario)

- Bad Bunny

- J Balvin

- Jennifer Lopez

- Karol G

- Nicky Jam

APASIONADO POR LOS ZAPATOS (reconocen la importancia de un buen calzado)

- Becky G

- Cardi B

- Maluma

- Paulina Rubio

- Wisin

OBSESIONADO CON EL CABELLO (establecen tendencias a través de sus estilos de cabello)

- Bad Bunny

- J Balvin

- Jennifer Lopez

- Maluma

- Thalía

COREOGRAFÍAS QUE ME MATAN (videos con coreografías auténticas)

- 'Baila, Baila, Baila' - Ozuna

- 'Caliente' - Lali, Pabllo Vittar

- 'Con Altura' - Rosalía, J Balvin Ft. El Guincho

- 'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

- 'HP' - Maluma

- 'La Respuesta' -Becky G, Maluma

- 'Me Gusta' – Natti Natasha

- 'Pretend' - CNCO

- 'Punto G' - Karol G

- 'R.I.P.' - Sofía Reyes, Anitta & Rita Ora

ESTO SÍ ES BTS (experiencia tras bastidores en la grabación de un video musical)

- Behind The Scenes 'Atado Entre Tus Manos' - Tommy Torres, Sebastian Yatra

- Behind The Scenes 'Créeme' - Karol G, Maluma

- Behind The Scenes 'Desconocidos' - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

- Behind The Scenes 'I Can't Get Enough' - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin

- Behind The Scenes 'La Plata' - Juanes Ft. Lalo Ebratt

- Behind The Scenes 'Lindo Pero Bruto' - Thalía, Lali

-Behind The Scenes 'Lost in the Middle of Nowhere' - Kane Brown, Becky G

- Behind The Scenes 'Taki Taki' - DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

- Behind The Scenes 'Temes' – iLe

- Behind The Scenes 'Tu Vida En la Mía' - Marc Anthony